На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично – Ден на християнското семейство и православната младеж. Според църковната история праведните Йоаким и Анна въвеждат тригодишната Мария, Богородица, в Йерусалимския храм, за да я посветят на вярата.

Това е един от най-топлите и домашни празници в нашата традиция, в който всички семейства и членове на семейството се събират под един покрив, а родителите отвеждат своите деца в храмовете, за да отправят молитва към иконата на Божията Майка.

Отец Петър: "Празникът е изключително древен. Вече 2000 години Църквата възпоменава това изключително събитие, което е останало в историята на Църквата, за да се запази във вековете. Той има своята висока духовна стойност - свещенната история ни разказва, че благодарение на силните молитви на праведните Йоаким и Ана, майката и бащата на Света Богородица, Бог им дава желаната рожба. Защото съгласно еврейските традиции и вярвания всяко еврейско семейство е чакало от неговото поколение и от неговия род да излезе Спасителят, да се яви Спасителят на света и всеки е бленувал за една такава благодат. Така и праведните Йоаким и Ана, вследствие на своите молитви, Бог им дарува през есента на техния живот едно чадо, което те наричат Мария."

Вижте повече в прякото включване на Десислава Малинова