Соченият за ръководител на неонацистката организация „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“ Николай Чалъков, остава в ареста.

В съдебната зала станаха ясни нови подробности за дейността на „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“. Според прокуратурата Чалъков е влияел върху непълнолетните участници и ги е подтиквал към агресия. Свидетелски показания по делото сочат, че той е показвал клип с пребит мъж, представен като украински гражданин, но това все още се проверява от разследващите.

Обвиняемият е реабилитиран след присъда за лъжесвидетелстване преди години. По делото има шест тома доказателства, включително данни, че Чалъков е събирал пари от членовете за наем на квартира. Стана ясно и че майка му е директор на елитно училище в Пловдив. Разследващите не изключват да има обвинения и срещу други участници.

Разследването на организацията „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“ започва след убийството на Младежкия хълм. Според свидетелски показания задържаният Николай Чалъков се е представял за ръководител на местната структура и е показвал видеозапис от жестокото престъпление, като определил участниците за “негови хора”.

Костадин Паскалев, наблюдаващ прокурор: "Да, показвал му е клипа от Младежкия хълм в нецензурираната версия. Не тази, която вие имахте и която цензурирахте, ами тази, която са му изпратили хората, участвали от Младежкия хълм."

Според обвинението членовете са се срещали на различни места и са обсъждали нападения над хора заради етническия им произход, както и палежи в квартал „Столипиново“.

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Костадин Паскалев, наблюдаващ прокурор: "Точната дума, ако не се лъжа, беше напълване на торби с бензин и ходене в "Столипиново", където да предизвикат пожари. Има една голяма конспиративност при комуникациите между членовете. Един казва на друг, той на втори, на трети, на пети и така се събират, като, нали, имат позивни "на нашето място".

Защитата на Чалъков отхвърли твърденията на прокуратурата в съдебната зала с мотива, че няма доказателства да е ръководил организация. Адвокатът обаче не пожела да даде подробности пред медиите.

Ясенка Шигарминова, адвокат: "Не давам интервюта и нищо по делото няма да коментирам. Още веднъж го заявявам."

Групата е комуникирала чрез затворена страница в социалните мрежи. Полицията проверява има ли вече реализирани нападения от организацията, разследва се и информация за арест на ръководителя за същото престъпление, извършено в Австрия.

снимки: БТА