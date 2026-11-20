Силите на йеменското правителство и Саудитска Арабия са ударили йеменското пристанище Ходейда, което е под контрола на хутите. Ходейда е ключов излаз на Червено море, откъдето минава голяма част от доставките на храна и оръжия за бунтовниците. Удари бяха извършени и по съоръжения за изстрелване на балистични ракети в столицата Сана.

В отговор хутите изстреляха балистични ракети по енергийната инфраструктура в южната част на Саудитска Арабия. Заплахата е неутрализирана. Йеменските бунтовници, подкрепяни от Иран, заплашиха да ударят и финансовия център в Рияд, както и редица саудитски пристанища.