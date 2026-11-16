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Войната с хутите в Йемен: Армията отстъпи от района на Баб ел-Мандеб

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Подкрепяните от Саудитска Арабия проправителствени сили в Йемен заявиха, че се оттеглят от района около пролива Баб ел-Мандеб.

Тази промяна слага край на продължилата седмици офанзива, целяща да осигури контрол над района в близост до стратегически важния морски път в южния край на Червено море и го оставя под контрола на подкрепяните от Иран йеменски хути. Прегрупирането се налага, за да се защити временната столица Аден, която е седалището на международно признатото правителство на страната.

Според Франс прес хутите се намират само на около 60 км от там. Хутите твърдят, че не представляват заплаха за международното корабоплаване. Но атакуват кораби на Саудитска Арабия, което води до скок в цените на петрола. Рияд разчиташе на Червено море за износа на петрол, след затварянето на Ормузкия проток.

#конфликтът в Йемен #йеменски бунтовници #хутите

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