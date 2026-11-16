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Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)

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Снимка: БНТ
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Заболеваемостта от остри респираторни заболявания се увеличава с бързи темпове, а все повече са и доказаните случаи на грип. В момента доминира щамът A(H1N1), докато COVID-19 също показва тенденция към нарастване. Основната част от противогрипните ваксини вече е доставена и все още има време за имунизация. Това обясни в студиото на "Денят започва" директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Само за последната отчетена седмица случаите на остри респираторни заболявания са около 2600 спрямо 1600 през предходната. Заболеваемостта се е увеличила от 48 на 75 на 10 000 души. За сравнение, максимумът през миналата година е бил 150 на 10 000.

"Увеличава се заболеваемостта от остри респираторни заболявания. Това е категорично. Доста бързо се повишава. 2600 за предишната седмица спрямо 1600 по-предишната. Така че с бързи темпове катерим", обясни проф. Христова.

Засега преобладават парагрипните вируси и риновирусите, но все повече се доказват и грипни инфекции. COVID-19 също се разпространява, като случаите се увеличават почти двойно в съседни седмици. При поява на симптоми специалистът препоръчва консултация с личния лекар, тъй като различните вирусни и бактериални инфекции често имат сходни прояви.

"И грипните могат да се объркат. Симптомите са доста сходни. Грипоподобните заболявания са огромен комплекс – както бактериални, така и вирусни. Това е важно с оглед на лечението. Опитен лекар с добра клинична диагностика и добри изследвания са гаранция за успеха на лечението", посочи директорът на НЦЗПБ.

Проф. Христова призовава и към повече внимание в студените дни:

"Важно е на детето да са му топли краката по всяко време. И второ – да не се настива откъм главата и шията. Подценяваме отворените деколтета и шалчето, което е увиснало отпред и съответно се вижда шията. Хубаво е да е топло на гърлото, когато навън е студено", посъветва тя.

Тази година водещ се очаква да бъде грипният щам A(H1N1), за разлика от миналия сезон, когато доминираше A(H3N2). Само през последната отчетена седмица са доказани осем случая на A(H1N1), два на A(H3N2) и един на грип тип B.

"Към момента доминиращ е тип A(H1N1), за разлика от миналата година, когато беше A(H3N2). За последната седмица имаме осем такива доказани щама спрямо два A(H3N2) и един тип B. Независимо от това обаче всички щамове са включени във ваксината, така че който има възможност, нека да се ваксинира", заяви проф. Христова.

Най-застрашени от усложнения са малките деца, възрастните хора и пациентите с хронични заболявания. Ако след първите няколко дни няма подобрение, кашлицата се задълбочава и температурата се задържа, трябва да се потърси лекарска помощ.

Основната част от противогрипните ваксини вече е доставена, особено по националната програма. Според проф. Христова все още има време за имунизация, тъй като за изграждането на имунитет са необходими около две седмици.

"Случаите се увеличават, но все още са малко. Сега е изключително подходящо, основната част от ваксините вече е доставена. Изобщо не е късно. Необходими са две седмици, което е абсолютно достатъчно. В момента грипът се повишава, но все още е на много ниски нива. Предостатъчно е сега, тази седмица и другата, да си поставим ваксини", обясни тя.

Дори човек да се разболее в периода, в който организмът изгражда имунитет след ваксинацията, имунизацията може да помогне за по-лекото протичане на инфекцията. Едновременното заразяване с грип и COVID-19 е възможно, макар че към момента случаите на подобни коинфекции не са много. По думите на проф. Христова те представляват под 10% от изследваните случаи.

"Има немалко случаи, всъщност ние това проучваме. Процентът на случаите с коинфекции към момента не е много висок, но в пика на COVID-19 и в пика на грипа е безкрайно често да има коинфекции. Много случаи има, разбира се, и на грип и COVID-19. Процентът е под 10% от общия брой на изследваните от нас случаи", обясни тя.

При съчетание на вирусни инфекции заболяването може да протече по-тежко, а лечението зависи от установените причинители. Когато има специфично антивирусно лечение, то се прилага заедно с необходимите средства за овладяване на възпалението и симптомите. Проф. Христова препоръчва вместо безразборна употреба на имуностимуланти хората да се придържат към балансиран начин на живот – достатъчно сън, здравословно хранене и редовна физическа активност.

Директорът на НЦЗПБ коментира и разпространението на морбили в страната. Случаите вече са около 650, като България продължава да заема първо място в Европа. Въпреки че епидемичното разпространение постепенно се овладява, нови заболели продължават да се регистрират.

В областите Враца, Плевен и Ловеч, където първоначално имаше най-много случаи, броят им намалява. През последните седмици обаче се наблюдават нови случаи в София, предимно сред деца до 5-годишна възраст, които в почти всички случаи не са имунизирани.

Вижте целия разговор във видеото

#противогрипна ваксина #респираторни заболявания #проф. Ива Христова #грипна вълна

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