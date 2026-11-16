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Кампания "Виж очите си навреме": Очни прегледи с изкуствен интелект се извършват в малки населени места

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Чете се за: 02:52 мин.
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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Очни прегледи с помощта на изкуствения интелект се проведоха в редица малки населени места в шест области на България. Безплатният скрининг е част от Националната кампания "Виж очите си навреме" и цели хора над 50 години да обърнат внимание на своето зрение. Всяка година около 3000 души в страната ни ослепяват заради нелекувани или късно открити очни заболявания.

В Асеновград десетки пациенти чакаха часове наред, за да се прегледат. 75-годишната Мария Атанасова от години има проблем със зрението, затова сега е решила да се прегледа и с изкуствен интелект.

Мария Атанасова: "Да видя този изкуствен интелект дали ще покрие после казаното от очния лекар. Трябва да се отиде при очен лекар. Това не е диагноза, което те ти казват. Това е изкуствен интелект. Може да сбърка."

В мобилния пункт лекарите заснемат очното дъно на всеки един пациент. Снимките се преглеждат от изкуствен интелект и по този начин резултатите се разчитат по-бързо от медиците.

д-р Петър Радев – очен лекар в Очна клиника, УМБАЛ "Св. Георги" – Пловдив: "Преглежда снимките и съответно има алгоритми, които засичат изменения в очното дъно, които асоциираме със заболявания. Основните заболявания, които сега гледаме са макулна дегенерация, диабет и глаукома."

Ако бъдат установени изменения, пациентът се насочва за по-задълбочен преглед към офталмолог.

д-р Петър Радев – очен лекар в Очна клиника, УМБАЛ "Св. Георги" – Пловдив: "Повечето от тези заболявания протичат безсимптомно, особено в ранните си етапи. Затова тази профилактика е изключително важна, защото ни позволява да ги лекуваме навреме, когато имаме силата да ги повлияваме."

Лилия Венкова – организатор на кампанията: "Посещаваме по-малки населени места, където здравната помощ и достъпът до медицинска грижа е много по-ограничен, труднодостъпен. Засичаме доста изменения в напреднала фаза, което говори за недобра обгриженост от тези пациенти и късна форма на прогресираща вече форма на тези заболявания."

Лекарите съветват хората над 50-годишна възраст да преглеждат очите си веднъж годишно, а скринингът при очен лекар се поема от Здравната каса.

# изкуствен интелект #очни прегледи

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