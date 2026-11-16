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Дъждовно време в понеделник, над 1800 м ще вали сняг

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Чете се за: 02:25 мин.
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Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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През следващото денонощие облачността над страната ще бъде значителна, в Западна България ще има валежи от дъжд. В сутрешните часове на места в равнините ще бъде мъгливо. Преди обяд по-съществени временни разкъсвания и намаления на облачността ще има в югоизточните райони. В Западна и Централна България ще бъде почти тихо, в Източна – ще духа слаб до умерен вятър с южна компонента. Температурите ще се повишат, минималните ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 4°, а максималните – между 9° и 14°, в София - около 10°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове често ще са в облачния слой. В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 4°.

През следващите дни ще бъде доста динамично, ветровито, променливо, с чести валежи, но на места и предимно слаби. Бързо ще се затопли и дневните температури на места ще достигат и надхвърлят 20°.

През нощта срещу вторник от запад на изток на много места из страната ще превали. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Още сутринта валежите бързо ще спрат, облачността ще се разкъса и временно ще намалява. Вятърът временно ще отслабне, но до края на деня навсякъде ще се завърти от югозапад и пак ще се усили.

В сряда ще остане ветровито и топло. Облачността ще е по-често значителна, на места от запад на изток ще превали дъжд. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък валежи ще има главно в Северна България и планините.

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