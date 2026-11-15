Нови три кораба са ударени от дронове в Черно море близо до румънския канал Сулина

Четири са вече инцидентите с дронове в района на Румъния за изминалото денонощие.

Късно тази нощ три търговски кораба са били поразени в рамките на час, екипажите са невредими. Атаките са станали близо до Сулина - канал, който свърза река Дунав и Черно море. Районът беше обявен за опасен за корабоплаване.

Румънските власти не посочиха произхода на дроновете, а от Москва твърдят, че не са атакували съседни на Украйна държави.