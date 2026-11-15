Край морето дадоха старт на третото издание на "Маратон Бургас". Състезанието тази година е с рекорден брой участници от десетки държави. Победител в най-тежкото трасе стана кениец, а в надпреварата се включиха дори майки с бебешки колички.

Сред участниците, които най-много привлякоха вниманието на публиката, бяха бегачи от Кения, пристигнали специално за надпреварата.

Челангат Санг, Кения: „Това е вторият ми маратон и избрах да е в Бургас. Минах трасето и видях, че минава до морето. Много е красиво.“

Но не всички на старта преследваха рекорди и медали. За някои участието беше семейно преживяване. Като за Ана Буюклиева, която реши да се включи в надпреварата с малка съотборничка.

Ана Буюклиева: „За спорта винаги сме готови на всичко.“ БНТ: По-трудно ли ще бъде с количката? - Малко по-трудно, да. - А кой е в количката? - Виктория, на година и два месеца. - Тя още не е проходила, но вече ще бяга? - Да, разбира се, вече сме на пистата.“ Вероника Борисова, главен експерт „Спорт“ в Община Бургас: „Тази година участниците са общо 2500 човека от 25 различни държави. Дистанциите са 5, 10, 21 и 42 км, както и семейното бягане от 1 км. Всеки един човек, който се е регистрирал и е дошъл днес, има различна мисия. Едни идват със състезателен характер, а други – за да подобрят просто свои лични рекорди.“

А най-доброто постижение в тригодишната история на Маратон Бургас вече е подобрено. Кениецът Питър Ваньоике пресече финала на 42 км след 2 часа и 18 минути бягане.

Питър Ваньоике, Кения: „Трасето беше много добро. Имаше много приятен бриз. Да спечеля това състезание беше невероятно за мен.“

Така Бургас се превърна във втория град, в който Ваньоике триумфира тази година. Преди успеха си край Черно море кениецът стана първи и на маратона в Букурещ.