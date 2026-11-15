Подкупи, тайници и поискани оставки: Корупционният скандал в Унгария се разраства

В Унгария не стихва възмущението, след разкритието, че бивш министър на Виктор Орбан е укривал в тайници под земята милиони - от подкупи. Милош Шестак, за когото се твърди, че е укрил близо 20 млн. долара, заровени в гори около Будапеща, отрича всички обвинения. Унгарският премиер видя в случая "доказателство, че Орбан и партията му са мафиоти". А от "Фидес" поискаха Шестак да напусне парламента.

В неделния ден по улиците на Будапеща темата, която най-силно вълнува хората е една - шокиращото разкритие за закопаните милиони на бившия министър от правителството на Виктор Орбан - Милош Шестак.



Вчера властите в страната обявиха, че след двудневно издирване са открили близо 20 млн. долара в брой - скрити в тайници в гори около столицата, в селскостопански постройки и складове и жилищен имот. Сумите са иззети във връзка с разследване срещу арестувания в края на септември Шестак, който в продължение на 4 години беше министър в правителство на Виктор Орбан.

Нора Шус, жителка на Будапеща: "Бях изумена, когато чух как милиони са открити в горите. Усещането е сякаш живеем в научнофантастичен филм." "Дори не мога да си представя как някой може да усвои такива крупни суми. Срамувам се, че това се е случило."

Премиерът Петер Мадяр заяви, че находката е доказателство, че Виктор Орбан е ръководил престъпна организация. Лидерът на парламентарната група на "Фидес" в унгарския парламент поиска шестак да подаде оставка като депутат.

Гергей Гуяш, лидер на "Фидес" в парламента: "Това е неприемливо. Видях снимките и записите и не ми се иска да вярвам, че е истина. Но не можем да се правим, че това не се е случило. ПРЕСЕЧКА Властите трябва да докажат какво се е случило и кой е отговорен. Милош Шестак има правото да се защитава и да изчисти името си. Но той не може повече да бъде депутат."

Сред унгарците има и такива, които далеч не са изненадани от разкритията.

Арпад Микус, жител на Будапеща: "Беше публична тайна, че крадат огромни суми пари. Нищо неочаквано." Ласло Ердос, жител на Будапеща: "Сега най-после има доказателства за нещата, които от "Фидес" са правили."

С идването си на власт през април Петер Мадяр даде заявка, че ще започнат разследвания за корупция и злоупотреби на управлявалия 16 години Орбан. През септември беше арестуван и бившият управител на Централната банка, а преди дни полицията задържа и брата на Виктор Орбан по подозрение за трафик на хора и търговия с влияние.