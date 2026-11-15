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Стефан Велков: Резултатът срещу Исландия беше погром и боли

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Спорт
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Централният защитник иска България да измие срама от загубата от Исландия с добро представяне срещу Естония.

Стефан Велков
Снимка: Startphoto.bg
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Централният защитник Стефан Велков нарече поражението от Исландия в петък (13-и ноември) „погром, от който боли“, но се надява всички в съблекалнята да са си взели поука и утре срещу Естония тимът да има друго лице.

„Това, което се случи последните дни е че искаме да си вземем поуките. Резултатът беше истински погром и боли и сега трябва да покажем едно по-добро лице и да докажем, че имаме нужните качества да защитаваме фланелката на националния отбор“, започна Велков, който играе в датския Сьондериске.

„Лъвовете“ загубиха с 0:5 в петък в Пловдив от Исландия, като тежкото поражение предизвика лавина от негативни реакции в обществеността.

„Трябва да се вдигнем психически, защото всички знаем, че се провалихме с гръм и трясък. И първото нещо, кое можем да направим, е да покажем друго лице. А защо са ни вкарали повече голове? Много е просто. Имаха достатъчно много положения, ние тогава не играхме добре и те са отбор с качествени единици, който наказва такива грешки“, каза още Велков на срещата с медиите.

България максимум може да запази 3-ото си място в група С/4, но трябва да спечели утре в Талин, за да предотврати изпреварване от Люксембург, който гостува на Исландия и при победа ще се придвижи напред.

Естонците са на 2-ата позиция в групата с 9 точки, докато България е 3-а с 4. Исландия води с 11, а Люксембург е на 3-ото място с 3.

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#Стефан Велков

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