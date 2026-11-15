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Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ

Христо Ценов от Христо Ценов
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Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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До края на деня или най-късно утре ще се нормализира изцяло въздушният трафик в Съединените щати, заяви американският транспортен министър Шон Дъфи.

Причината за безпрецедентното затваряне на въздушното пространство е смяна на старото медно окабеляване с ново – оптично. Подновяването предизвиква смущения в системите за комуникация между диспечери и пилоти и парализира американската гражданска авиация за близо 5 часа.

Авиационните власти идентифицират проблема след близо едночасова проверка на документи, където се описва дейността по поддръжка. Според транспортния министър трябват сериозни промени и осъвременяване в американската авиация. Конгресмени призоваха за разследване и повдигнаха въпроса дали американската инфраструктура може да удържи на евентуални хакерски атаки.

#САЩ #авиация #блокирани пътници #полети

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