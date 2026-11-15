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Борислава Христова: Продължаваме да мечтаем за класиране на Евробаскет 2027

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Чете се за: 04:32 мин.
Спорт
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Уверени сме, че можем да прекъснем дългата суша без участие на европейско първенство, заяви капитанът на българките в интервю за "Арена спорт" по БНТ.

борислава христова
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Борислава Христова отбеляза, че българският национален отбор за жени продължава да мечтае за място на Евробаскет 2027 в Литва, Белгия, Швеция и Финландия. Капитанът на „лъвиците“ осъзнава, че целта е трудна, взимайки под внимание групата, в която се намират, но те имат за цел да се наредят на второто място в крайното класиране.

Пред БНТ баскетболистката на Атинайкос коментира и първите два мача на българките в група J, където постигнаха победа срещу Хърватия и загубиха от Испания в Самоков.

Продължаваме да мечтаем за класиране на Евробаскет 2027. Това е нашата цел. Влизайки в този квалификационен прозорец, знаехме, че това може би е една от най-трудните групи. Първата ни цел беше да победим Хърватия. Разбира се, искахме да сме конкурентноспособни на Испания. Вярвахме, че можем да направим някоя изненада, но в действителност испанките са едни от най-добрите в целия свят и целта ни беше да изиграем добър мач, както и да се учим от него. Испания не беше нашата цел, сега гледаме към Чехия, защото този отбор ще излезе готов и жаден, тъй като допусна две загуби и с опрян гръб до стената. Затова знаем какъв мач ни очаква, но ние сме готови и отиваме за победа“, започна крилото.

Тя говори и относно това какво натежа за загубата срещу испанките.

„Показахме хъс и много добра игра през първото полувреме. За жалост ротацията на Испания ни измори, испанките се сменяха през 2,3 минути. В един момент дадохме заден ход и момичетата, които влязоха от пейката, дадоха всичко от себе си. Мисля, че това беше решаващо, допуснахме доста грешки в нападение и защита. Това отбор от такъв ранг веднага е наказано и е много трудно да се върнеш, когато му дадеш 10 точки разлика. В крайна сметка успяхме да се задържим, но не беше достатъчно.“

„Уверени сме, че можем да прекъснем тази серия от 33 години, в които националният тим не се е класирал на европейско първенство. Вярваме го, просто се събрахме преди 2,3 години с този треньорски щаб и с тези момичета и изградихме един колектив, който си пази гърба. Оставихме личните облаги настрана. Когато дойдем, се опитваме да надграждаме с всеки изминал мач. Допуснахме и загуби, но те бяха причините, заради които да се научим как да работим заедно на игрището и извън него. Смятам, че сега сме готови да се борим и усещаме този привкус. Разбира се, няма да е лесно, има още един квалификационен прозорец, който ще е решаващ. Дори и да спечелим срещу Чехия сега, другият игрови прозорец ще ни трябва минимум още една победа. Знаем, че е близо, но няма да се отпускаме, защото знаем тежестта.“

Националката говори и за предстоящия мач срещу Чехия от група J, който ще бъде изигран на 17 ноември (вторник) в Прага.

„Имаме мотивация и хъс, за да сме фаворити в този мач. Всичко е в главата и вярвам, че ще се възстановим по най-добрия начин. Утре имаме ранно пътуване, но ще имаме време да починем и една тренировка там. Ще започнем да се подготвяме за срещата с чехкините от днес, защото можем да победим и да сме с две победи, както и една загуба, но това няма никакво значение. Гоним второто място в групата, затова отиваме в Прага да дадем всичко от себе си“, заяви Христова.

Повече от интервюто с Борислава Христова гледайте във видеото!

#Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #БК Атинайкос #Български национален отбор по баскетбол за жени #Борислава Христова

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