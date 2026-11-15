В търсене на справедливост: Близки на починалия Ангел на протест (СНИМКИ)

Родители и близки се събраха в този час в Пловдив пред частната клиника, в която почина на 6-годишния Ангел Райчев след стоматологична интервенция миналата година. Хората настояват за бърз и справедлив процес.

Протестът се провежда дни след първото заседание по делото, на което родителите на Ангел се изправиха очи в очи с обвинените лекари. Това са анестезиолозите Пламен Мандев и Любомир Морев, както и зъболекарката Десислава Георджева.

За пореден път родителите на детето настояват за бърз и справедлив съдебен процес, както и за ефективни присъди. В началото на тази седмица Пловдивският окръжен съд върна на прокуратурата обвинителния акт за смъртта на детето заради пропуски в обвинението и липса на конкретика.

Двамата анестезиолози са обвинени в проявена немарливост при изпълнение на медицинската си дейност. В края на миналата седмица стана ясно и решението на Върховния административен съд, с което се спира изпълнението на заповедта на здравния министър за затваряне на клиниката. Към момента лечебното заведение продължава да работи.

Снимки: БНТ, Мариела Хубинова

Вижте още в прякото включване на Антоанета Андреева