БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да...
Чете се за: 01:00 мин.
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на...
Чете се за: 06:52 мин.
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В търсене на справедливост: Близки на починалия Ангел на протест (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Родители и близки се събраха в този час в Пловдив пред частната клиника, в която почина на 6-годишния Ангел Райчев след стоматологична интервенция миналата година. Хората настояват за бърз и справедлив процес.

Протестът се провежда дни след първото заседание по делото, на което родителите на Ангел се изправиха очи в очи с обвинените лекари. Това са анестезиолозите Пламен Мандев и Любомир Морев, както и зъболекарката Десислава Георджева.

За пореден път родителите на детето настояват за бърз и справедлив съдебен процес, както и за ефективни присъди. В началото на тази седмица Пловдивският окръжен съд върна на прокуратурата обвинителния акт за смъртта на детето заради пропуски в обвинението и липса на конкретика.

Двамата анестезиолози са обвинени в проявена немарливост при изпълнение на медицинската си дейност. В края на миналата седмица стана ясно и решението на Върховния административен съд, с което се спира изпълнението на заповедта на здравния министър за затваряне на клиниката. Към момента лечебното заведение продължава да работи.

Снимки: БНТ, Мариела Хубинова

Вижте още в прякото включване на Антоанета Андреева

#Ангел #справедливост #протест #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
1
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
2
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
4
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000 безстопанствени крави тормозят жителите на Крива Паланка
5
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000...
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
6
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
5
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
6
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...

Още от: Общество

Пета поредна година в Димитровград се организира тържество за „златни сватби“ за Деня на християнското семейство
Пета поредна година в Димитровград се организира тържество за „златни сватби“ за Деня на християнското семейство
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е
Чете се за: 01:00 мин.
„Избрах Бургас заради красивото трасе край морето“: 2500 участници от 25 държави на Маратона в Бургас „Избрах Бургас заради красивото трасе край морето“: 2500 участници от 25 държави на Маратона в Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
Сдружение „Ангели на пътя“ с открит урок за безопасността на пътя Сдружение „Ангели на пътя“ с открит урок за безопасността на пътя
Чете се за: 02:15 мин.
Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на АМ „Тракия“ е подаден в 7.01 часа чрез системата eCall Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на АМ „Тракия“ е подаден в 7.01 часа чрез системата eCall
7174
Чете се за: 02:50 мин.
Коледните пости започват от днес Коледните пости започват от днес
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ) 14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Автомобил се блъсна в пътен знак край спирка във Варна, двама са в болница (СНИМКИ) Автомобил се блъсна в пътен знак край спирка във Варна, двама са в болница (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Сдружение „Ангели на пътя“ с открит урок за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иран атакува с дронове американски бази в Бахрейн, обявена е...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Гръцките власти издирват с дронове опасна вълчица в района на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ