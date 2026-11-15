„Избрах Бургас заради красивото трасе край морето“: 2500 участници от 25 държави на Маратона в Бургас

Край морето дадоха старт на третото издание на Маратон Бургас. Състезанието тази година е с рекорден брой участниците от десетки държави.
Участниците се състезават в няколко дистанции – от 5 километра до класическия маратон от 42 километра. Трасето преминава през централните улици на Бургас и Морската градина. В програмата е включено и семейно бягане на един километър, което събра на старта малки и големи, включително майки с детски колички.
Телагаца, Кения: „Това е вторият ми маратон и избрах да е в Бургас. Минах трасето и видях, че минава до морето. Много е красиво.“
Вероника Борисова, главен експерт „Спорт“ в Община Бургас: „Тази година участниците са общо 2500 човека от 25 различни държави.“