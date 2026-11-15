„Избрах Бургас заради красивото трасе край морето“: 2500 участници от 25 държави на Маратона в Бургас

Край морето дадоха старт на третото издание на Маратон Бургас. Състезанието тази година е с рекорден брой участниците от десетки държави.

Участниците се състезават в няколко дистанции – от 5 километра до класическия маратон от 42 километра. Трасето преминава през централните улици на Бургас и Морската градина. В програмата е включено и семейно бягане на един километър, което събра на старта малки и големи, включително майки с детски колички.