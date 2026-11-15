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Очакват се участници от 20 държави да се включат на маратона в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:07 мин.
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Снимка: Снимката е илюстративна
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Бургас се подготвя да посрещне стотици бегачи от страната и чужбина за поредното издание на маратон Бургас. Атмосферата в Бургас вече е предстартова, а най-нетърпеливите участници се събират още преди старта на днешния маратон. Тази година в спортното събитие се включват общо 2500 души от 25 държави.

Вероника Борисова, главен експерт „Спорт“ в Община Бургас: „Маратонът в Бургас се провежда за трета поредна година, а организаторите отчитат засилен интерес към всички дистанции. Тази година достигаме броя от 2500 участници на всички дистанции. Участниците могат да избират между дистанциите от 5 км, 10,5 км, 20 км и класическия маратон от 42 км. Предвидено е и семейно бягане на 1 км. Стартовете започват в 09.00 часа с дистанцията от 5 км, след което ще се проведе семейното бягане. В 10.00 часа ще стартират участниците на 20 и 42 км, а след тях е ред на бегачите на 10,5 км. В тазгодишното издание има и сериозно международно участие - представители на 25 държави са заявили участие. Очакванията на организаторите са през следващата година броят им да бъде още по-голям.“

Трасето преминава през централните булеварди и улици на града, след което участниците се отправят към Морската градина и Морска гара. Финалът е на старт-финалната права пред Триа Сити Център. Най-дългата дистанция е класическият маратон от 42 км, който включва четири обиколки на трасето от 10,5 км. Състезателите разполагат с контролно време от пет часа, за да финишират. Въпреки ниските температури от около 5-6 градуса, ентусиазмът на участниците е висок. Очаква се спортният празник отново да привлече вниманието на жители и гости на морския град.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#20 държави #Бургас #маратон

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