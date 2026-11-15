Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа

Доналд Тръмп ще подкрепи само онези инициативи, които ще укрепят сигурността на Украйна и Европа.

Това написа в дълъг пост в социалната платформа ЕКС американският специален пратеник Джаред Къшнър. Според него, Вашингтон прави всичко възможно, за да има директни преговори между Русия и европейските държави за мир в Украйна. Къшнър обяснява, че в разговорите от последната седмица са се появили „нови идеи". Вчера стана ясно, че една от тях е Украйна да отстъпи Донбас, за сметка на членство в НАТО. Президентът Зеленски обясни, че би предложил референдум по темата, но при определени условия. Размяната на удари между Киев и Москва продължава.