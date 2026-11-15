Днес е денят за възпоменание на жертвите при катастрофи

Трима души загинаха при тежка катастрофа по пътя Добрич – Балчик, в района между селата Безводица и Попгригорово. Автомобилът им се ударил в крайпътно дърво и вследствие на силния сблъсък се разцепил.

Двама от пътуващите са загинали на място. Третият пострадал, 19-годишен младеж, е бил транспортиран в болница, но по-късно е починал от получените травми. Инцидентът става в деня за възпоменание на жертвите на катастрофи.

Днес е Международният ден за възпоменание на жертвите на катастрофи.

По данни на Асоциацията за защита на пострадалите при катастрофи от началото на годината към днешния ден при ПТП са загинали 435 души, а над 7400 са ранени. За този период са регистрирани 5967 пътни произшествия. От Асоциацията на пострадалите при катастрофи призовават за диалог с институциите и ще представят кампания за спиране на войната на пътя. От Сдружение „Ангели на пътя" ще проведат открити уроци по пътна безопасност в София и Стара Загора. Междувременно жертвите на тежката катастрофа на АМ „Тракия“ станаха 13. Вчера в болница в Бургас почина още един от пострадалите. А от следствието заявиха, че няма водеща версия за причините за инцидента и допълниха, че е възможно разследването на жестокия инцидент да приключи без обвиняем.