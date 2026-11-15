БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Днес е денят за възпоменание на жертвите при катастрофи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Трима души загинаха при тежка катастрофа по пътя Добрич – Балчик, в района между селата Безводица и Попгригорово. Автомобилът им се ударил в крайпътно дърво и вследствие на силния сблъсък се разцепил.
Двама от пътуващите са загинали на място. Третият пострадал, 19-годишен младеж, е бил транспортиран в болница, но по-късно е починал от получените травми. Инцидентът става в деня за възпоменание на жертвите на катастрофи.
Днес е Международният ден за възпоменание на жертвите на катастрофи.

По данни на Асоциацията за защита на пострадалите при катастрофи от началото на годината към днешния ден при ПТП са загинали 435 души, а над 7400 са ранени. За този период са регистрирани 5967 пътни произшествия. От Асоциацията на пострадалите при катастрофи призовават за диалог с институциите и ще представят кампания за спиране на войната на пътя. От Сдружение „Ангели на пътя" ще проведат открити уроци по пътна безопасност в София и Стара Загора. Междувременно жертвите на тежката катастрофа на АМ „Тракия“ станаха 13. Вчера в болница в Бургас почина още един от пострадалите. А от следствието заявиха, че няма водеща версия за причините за инцидента и допълниха, че е възможно разследването на жестокия инцидент да приключи без обвиняем.

#възповменание #жертви #катастрофи

Последвайте ни

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
4
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
5
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
6
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
6
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...

Още от: Регионални

Трима души загинаха, а един беше ранен, при катастрофа по пътя Добрич - Балчик
Трима души загинаха, а един беше ранен, при катастрофа по пътя Добрич - Балчик
Тежестта на ипотеката във Варна е дори по-голяма, отколкото в София? Тежестта на ипотеката във Варна е дори по-голяма, отколкото в София?
Чете се за: 03:22 мин.
Земетресение с магнитуд 3,2 по Рихтер в Смолянско Земетресение с магнитуд 3,2 по Рихтер в Смолянско
Чете се за: 01:17 мин.
Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река Дунав Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река Дунав
Чете се за: 02:57 мин.
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13 Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
42878
Чете се за: 01:35 мин.
Плащането на Дунав мост при Русе преминава към автоматизирана система Плащането на Дунав мост при Русе преминава към автоматизирана система
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Трима души загинаха, а един беше ранен, при катастрофа по пътя Добрич - Балчик
Трима души загинаха, а един беше ранен, при катастрофа по пътя...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Днес е денят за възпоменание на жертвите при катастрофи Днес е денят за възпоменание на жертвите при катастрофи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
В Италия протестират срещу високите цени на живота В Италия протестират срещу високите цени на живота
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Очаква се пълно възстановяване на въздушния трафик в САЩ
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да...
Чете се за: 14:15 мин.
Общество
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ