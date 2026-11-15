Установиха нитрати във водата в Русенско село

Регионалната здравна инспекция в Русе отчете завишени стойности на нитрати в питейната вода на село Юделник. От кметството препоръчват водата да не се използва за пиене и готвене. В село Юделник живеят близо 1000 души. От две седмици са принудени да купуват бутилирана вода всеки ден. Допълнителният разход натоварва семейните бюджети, а липсата на яснота колко дълго ще продължи ограничението засилва притесненията на хората.

- „Имам съобщение, да не се пие водата въобще.“ - „Ей, как няма да се притесняваш? Може да се заразиш нещо.“ - „Аз разчитам на бутилирана вода. Даваш пари за вода пак.“ - „Ама трябва да има цистерни с вода, няма ги за питейна вода и купваме от магазините. По десет, по пет литра от тубите идва вода. И отделно туби има, за миене на съдове.“

Тази година за втори път има проблем с качеството на водата в Юделник. През лятото от чешмите течеше мътна вода и селото се снабдяваше от водоноски. За момента това не се налага.

Айтен Ибрямова, експерт от кметство Юделник: „Получихме по имейла от РЗИ писмо, което пише, че са надвишени стойностите на нитрати във водата и да уведомим населението. Навсякъде по магазините беше залепено съобщение, че водата е с нитрати. Казаха ми, че нормата е било 50. При нас е било 53. Това не е в много голямо количество. Просто хората да бъдат осведомени.“

От ВиК – Русе уточниха за БНТ, че има засилен контрол върху качеството на водата. Предвижда се и среща с институциите и земеделските производители за изясняване на възможните причини за замърсяването.