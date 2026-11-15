Вероника Стоилова в предаването "Аз съм"

Вероника Стоилова е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти „Аз съм“. Тя се занимава с борба и тренира в спортен клуб Васил и Георги Илиеви.

„Започнах да тренирам от първи клас, продължавам и сега, когато съм осми. Моите родители ме записаха да тренирам борба. Моят баща е тренирал също и покрай него се свързваме. Цялото семейство тренираме борба, изключение прави само майка ми. Сестра ми и брат ми също тренират борба. Участвам и на републиканските първенства по сумо, както и на европейско тази година. Първият ми треньор е Радослав Палчев. Най-големите трудности са силовата подготовка на всеки един спортист. С моята сестра тренираме доста силово и усилено, борим се всеки ден. Подготвяме се професионално с нея“, споделя младата боркиня.

„Имам медал от европейско първенство през 2025 година, спечелих бронзово отличие на същия форум и през 2026 г. в Самоков. Ние бяхме домакини, имаше еуфория, защото родителите ми бяха там и ме подкрепяха. Всеки медал дава стимул да се продължи. Трябва да сме много горди, че българският флаг е на по-голямо ниво. Виждам как трябва да се подготвяме“, разказва още талантливата състезателка.

„Плюс е това, когато родителите ти са били спортисти. Те знаят какво е да се трудиш и да не спираш да тренираш, и да имаш постижения. Моят баща ми дава съвети да не се отказвам и да продължавам напред. Той вярва в мен“, каза още Стоилова.

Целият епизод с Вероника Стоилова можете да гледате във видеото.

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