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Франция ликува, Пол Сексас триумфира в Тур дьо Франс Критериум на Сайтама

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Сексас, който е най-голямата надежда на Франция за дългочакания триумф в Тур дьо Франс, успя да стигне до успеха в състезанието в Япония, излъчено пряко по БНТ 3.

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Пол Сексас донесе огромна радост на Франция, след като успя да спечели 12-тото издание на Тур дьо Франс Критеруим на Сайтама.

Френският талант постигна време 1:37:55 ч. със силен финален спринт пред американеца Брендън Макнолти, а подиума оформи норвежецът с японски корени Торстън Трен.

Колоездачите се състезаваха по равно трасе с дължина 62,9 км.

Пол Сексас получи и бялата фланелка за Най-млад състезател в надпреварата.

20-годишният французин (Decathlon CMA CGM) пристигна в Япония като една от големите звезди заедно със световния шампион Макнолти.

Миналата неделя (8 ноември) Сексас завърши на второ място в Критериума на Сингапур, оставайки на няколко секунди зад победителя Исак дел Торо.

По-рано през годината Сексас остана четвърти в Тур дьо Франс, но едва ли ще му отнеме много време да стигне до така жадувания успех в най-престижното колоездачно състезание в света на родна земя. На 19 години, той се превърна в най-младия състезател в Топ 5 в съвременната история на надпреварата.

До момента французинът има осем професионални победи. Тази година Сексас също така спечели обиколката на Ломбардия, а на световното първенство в Монреал (индивидуално бягане по часовник 39.2 км) взе бронзов медал.

"В стил индивидуален часовник, успях да стигна до победата. Този сезон беше много впечатляващ. Този сезон беше уникален за мен. Мината седмица бях малко разочарован. Но тук, както виждате, успях да спечеля. Това беше една голяма стъпка към Обиколката на Франция. Да, тук беше различно от обиколката на Франция, но ще видим следващия сезон какво мога да направя. Надявам се на успех", заяви щастливият победител.

Легендарният спринтьор Марк Кавендиш, който вече прекрати състезателната си кариера, беше официалният посланик на събитието през 2026 г. Основано през 2013 г., това е първото събитие извън Франция, което официално получава правото да носи името Тур дьо Франс.

Критериумът дава възможност на японските фенове на колоезденето да наблюдават отблизо елитни състезатели от международния пелотон, като същевременно насърчава колоездачната култура в Азия.
Известни победители в миналото са големи шампиони в Тур дьо Франс, сред които Крис Фрум, Петер Саган, Тадей Погачар, Йонас Вингегор (2025 г.) и Биниам Гирмай (2024 г.).

Вижте финала на състезанието във видеото!

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#Тур дьо Франс Критеруим на Сайтама 2026 #Пол Сексас

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