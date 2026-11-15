Пол Сексас след победата в Сайтама: Това е чудесен финал за мен след разочароващото второ място миналата седмица

Беше доста добро състезание. Три обиколки преди края започнахме да атакуваме, оформихме група от четирима и след това работихме добре заедно в продължение на една обиколка. Това каза френският феномен в колоезденето Пол Сексас. Само на 19 години той завърши четвърти в Тур дьо Франс, а сега успя да спечели Тур дьо Франс Критериума на Сайтама.

Френският талант постигна време 1:37:55 ч. пред американеца Брендън Макнолти, а подиума оформи норвежецът с японски корени Торстън Трен.

Сексас, който на 20 септември навърши 20 години е сред големите звезди, които участваха в 12-тото издание на надпреварата в японския град.

„След това Брендън атакува, беше много силно. Опитах се да го последвам, но бързо разбрах, че съм сам в преследването. Започнах да скъсявам дистанцията – опитвах отново и отново, и когато оставаше една обиколка, усетих момент, в който бях малко по-силен. Предприех контраатака и това се оказа правилното решение. Завърших го в стил „бягане по часовник“, точно както обичам", коментира френската надежда.

"Това е чудесен финал за мен след разочароващото второ място миналата седмица. Щастлив съм, че завърших по този начин, освен това беше хубаво да посетя нова за мен страна – Япония, и да се състезавам тук“, завърши Пол Сексас, който остана втори в Тур дьо Франс Критериуама на Сингапур преди седем дни.

В тазгодишния Тур дьо Франс, той стана най-младият колоездач, участвал в състезанието от 1937 г. насам. Сексас завърши на 4-то място в генералното класиране.