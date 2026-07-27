Френският вундеркин Пол Сексас оправда очакванията и даде ясна заявка за бляскава кариера в колоезденето

Пол Сексас направи силно впечатление по време на дебюта си в най-престижното колоездачно състезание в света. Той беше една от основните атракции в 113-тото издание на Тур дьо Франс и оправда всички очаквания, които бяха поставени върху него.

На 19 години Пол Сексас (Decathlon-CMA CGM), най-младият колоездач, участвал в състезанието от 1937 г. насам, си осигури убедително 4-то място в генералното класиране. Освен това той вече счупи рекорд, превръщайки се в най-младия колоездач, облякъл бялата фланелка за най-добър млад колоездач след финала на 14-ия етап.

Роденият в Лион Пол ясно демонстрира, че има всичко необходимо, за да играе водеща роля в световното колоездене. С отлична подкрепа, той успя да се състезава с най-добрите, записвайки две трети места - в 10-ия етап в Льо Лиоран и в 14-ия Льо Маркщайн. Пол Сексас също така регистрира четири от седемте най-добри френски резултата, добавяйки две четвърти места в Ле Англес (етап 3) и в индивидуалното бягане по часовник (етап 16).

Въпреки че също така преживя един или два спада във формата, той демонстрира състезателна интелигентност и зрялост, които впечатлиха целия пелотон. Всичко това му гарантира място в светлините на прожекторите занапред.

Освет това отборът му Decathlon-CMA CGM също имаше успешен Тур дьо Франс, с етапна победа в По за нидерландеца Олав Кой, единствената за френски отбор. Това потвърди двойната им стратегия, съсредоточена около младия им вундеркинд и техния спринтьор.

За първи път през 21-ви век (и от 1999 г. насам) френските колоездачи не успяха да си осигурят нито една етапна победа по пътищата на Тур дьо Франс. Най-добрият резултат за френския отбор беше второто място на Лени Мартинес (Бахрейн-Викториъс) в 19-ия етап в Алп д'Юез.