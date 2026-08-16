Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към туристите

Полицията във Варна предупреждава туристите да не оставят пари и ценни вещи в автомобилите си, докато са на плажа. Заради зачестилите кражби полицията в морския град насочва допълнителни екипи и цивилни служители в проблемните райони.

Заключеният автомобил на плажа не е гаранция за защита на вещите ви, предупреждават от варненската полиция.

Николай Станков, началник Сектор “Престъпни посегателства спрямо МПС”, ОД на МВР – Варна: "Хората, като посещават плажовете, оставят ценности в автомобилите си, парични средства, мобилни телефони, таблети. Жабката, багажникът, отделението под седалката, не са по-сигурното място, където могат да се съхраняват тези вещи."

И това лято най-много са паркираните автомобили на крайбрежната алея във Варна. Туристите обикновено не мислят за мерките за сигурност.

– Какви мерки, абсолютно, освен алармата и това е. Нормално е да се притеснява всеки, то и да не си на плажа, където и да спреш то всеки се притеснява. – Целогодишно, и лете, и зиме съм на плажа, тук си спирам, нямам никакви притеснения от 32-33 години. – Плувам си, тръгвам си, но аз не нося нищо ценно, един телефон, 10-20 евро в джоба и това е.

61 са регистрираните кражби от плажовете край Варна от началото на юни. Крадат се най-вече мобилни телефони, пари и дамски чанти.

Николай Станков, началник Сектор “Престъпни посегателства спрямо МПС”, ОД на МВР – Варна: "Имаме кражба на парична сума от заключен автомобил на стойност около 2800 евро. Крадците са много така находчиви, когато претърсват гледат да не разхвърлят и впоследствие, когато извършат кражба, заключват автомобила с цел да не се установи извършената кражба от точните места."

От полицията напомнят да не оставяме вещите си на плажа без надзор и да не носим със себе си големи суми пари.