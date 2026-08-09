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На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:52 мин.
По света
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Явлението ще се наблюдава частично от Северозападна България

август предстои пълно слънчево затъмнение
Снимка: илюстративна
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Наближава най-интересното астрономическо явление за тази година – пълното слънчево затъмнение на 12 август, което у нас ще се наблюдава в крайните северозападни райони на страната като частично затъмнение, съобщиха от Института по астрономия с НАО при БАН.

Пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава като частично слънчево затъмнение от доста обширен регион в северните ширини на нашата планета – от северната част на Русия, Арктика, северната част на Тихия океан, северните части на Северна Америка, Северния Атлантик, по-голямата част от Европа без югоизточните ѝ райони и Западна Африка.

На 12 август от най-северозападните части на нашата страна това затъмнение ще може да се наблюдава като частично слънчево с малка фаза, каза физикът. За Видин то ще започне в 20:27 ч., когато Слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко – до залеза на Слънцето в 20:37 ч. Максималната степен на закриване на слънчевия диск, която ще може да се види, силно зависи от височината на локалния хоризонт на наблюдателя.

Ивицата на пълното затъмнение ще започне от най-северните части на Якутия в Русия. Тя ще прекоси Арктика, ще премине по източното крайбрежие на Гренландия и ще продължи през Северния Атлантик, преминавайки близо до западните брегове на Исландия. След това лунната сянка ще прекоси Испания от северозапад на югоизток, ще премине през Балеарските острови и ще завърши пътя си в Средиземно море. Затъмнение с най-продължителна пълна фаза – 2 минути и 18 секунди, ще се наблюдава в 20:45 ч. българско време в Северния Атлантик, недалеч на запад-северозапад от бреговете на Исландия.

От Европа най-добри условия за наблюдение на пълното слънчево затъмнение ще има по северното крайбрежие на Испания – районът на градовете Овиедо, Рибадео, Навиа, Луарка, Авилес, Луанко и други. За наблюдател от района на Овиедо максималната фаза ще настъпи в 21:28 ч. българско време, като в същия момент затъмненото Слънце ще бъде на височина 10 градуса над западния хоризонт. Пълната фаза, наблюдавана оттам, ще продължи 1 минута и 48 секунди.

На 28 август ще се случи още едно затъмнение – частично лунно, началото на което ще може да се наблюдава от България. То ще бъде видимо още от Централна и Западна Европа, Западна Африка, Атлантика, Северна и Южна Америка, югоизточната част на Тихия океан и Антарктика. По време на явлението Луната ще бъде в съзвездието Водолей, а Слънцето – в Лъв. Продължителността на цялото явление, включително и затъмнението от полусянката на Земята, ще бъде 5 часа и 38 минути – от неговото начало в 04:24 ч. българско време до края му в 10:02 ч. Затъмнението от сянката на Земята ще трае 3 часа и 19 минути – от 05:33 ч. до 08:52 ч.

От нашата страна ще можем да проследим явлението до залеза на Луната в 06:31 ч. за Варна и в 06:51 ч. за София – при вече светло дневно небе. Максималната фаза на затъмнението ще настъпи по-късно – в 07:13 ч. при Луна, навлязла в земната сянка с 0,93 свои диаметъра. Тази максимална фаза е близка до пълно лунно затъмнение, но ще могат да я видят жителите на страните западно от нас.

#частично слънчево затъмнение #пълно слънчево затъмнение

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