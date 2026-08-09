Механотехникумът в Монтана пламна отново (ВИДЕО)

Втори, по-голям пожар в сградата на механотехникума в Монтана в рамките само на няколко часа нанесе сериозни щети.

Първият сигнал за огъня обхванал част от третия етаж е подаден късно снощи и няколко екипа гасиха сградата до призори.

Няколко часа по-късно отново е подаден сигнал за дим, който се издига от същото място. Няколко минути по-късно огънят се е разпространил по почти цялата дължина на бившия учебен корпус за минути.

Към този момент пожарът е овладян, но гасенето продължава, а движението в участъка по булевард “Климент Охридски” е спряно.

Зорница Михайлова, зам. областен управител на Област Монтана: “През нощта отънят беше на третия етаж, като имаме информация от МВР, че са засегнати и две от стаите. В момента гори покривът и назад отива огънят към задната част. Има екипи на място. Сградата реално не се използва вече от 15 години. Тя е собственост на Министерството на образованието, държавна собственост е и всъщност най-подходящият имот, който е спряган за университет в нашия град.”