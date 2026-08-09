Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване

Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване след падането на дрон, който отговаря на използваните от украинската армия.

"Поддържаме тесен контакт с българската страна, за да изясним обстоятелствата около случилото се", увери представител на външното министерство в Киев.

Украинската страна изразява пълна готовност за сътрудничество с България и подчертава, че основната причина за всички подобни инциденти е войната, водена от Русия.