Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване
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Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване след падането на дрон, който отговаря на използваните от украинската армия.
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"Поддържаме тесен контакт с българската страна, за да изясним обстоятелствата около случилото се", увери представител на външното министерство в Киев.
Украинската страна изразява пълна готовност за сътрудничество с България и подчертава, че основната причина за всички подобни инциденти е войната, водена от Русия.