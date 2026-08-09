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Военен дрон в българското въздушно пространство - защо не е бил засечен нито в България, нито в Румъния?

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Снимка: БНТ
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Дрон с голямо количество взрив е нахлул във въздушното ни пространство и се взривил на българска територия, без да причини щети. Съобщи го премиерът Румен Радев, който свика спешно заседание на Съвета по сигурността. Преди три часа Министерството на отбраната излезе със съобщение, че най-вероятно се касае за украински дрон-примамка „Майя“. Казват също, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.

В 8:10 тази сутрин чужд дрон нахлува в българското въздушно пространство. Взривен е на 100 метра от границата ни с Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

Румен Радев, министър-председател: „Няма поражения по хора, по сграден фонд и по инфраструктура. Шум от дрона е регистриран от Гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейски наряд Генерал Тошево. Не е дрон играчка, по-голям е.“

Районът, където е взривен дронът, е отцепен.

Румен Радев, министър-председател: „Едно е сигурно – дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе този силен взрив на разстояние и да се издигне този черен дим.“

Не е засечен във въздушното пространство на Румъния, нито в българското, допълни още премиерът.

Румен Радев, министър-председател: „Тези дронове са трудни за засичане поради малкия им размер, когато летят на малка честота, не можем да гарантираме засичането на нисколетящи цели. Това е предизвикателство.“

По-късно днес началникът на отбраната Емил Ефтимов заяви, че няма данни за действия, насочени срещу България.

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: „Това е дрон-примамка, украински дрон-примамка "Майя". За да е отклонен, той е бил обект на радиоелектронна борба, защото този дрон е предназначен за дрон-примамка. Някои такива дронове носят взрив до 5 кг, но това, което аз видях на място, няма поражение на българската страна.“

Наблюдението и охраната на въздушното пространство на страната ни са засилени от 31 юли след свалените дронове в Румъния, обяви министърът на отбраната.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Зенитно-ракетен комплекс, вертолети „Кугър“, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни станции на съответните радарни постове.“

На мястото на инцидента са отряди от Гранична полиция, Национална полиция и на Министерството на отбраната. Правителството е предприело засилени мерки – ДАНС са дали указания на всички ведомства, активирани са всички действия за противодронна защита.

#Дрон в небето над България #военен дрон #дрон

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