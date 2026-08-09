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ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Загуби за милиарди в Европа заради жегите, сушата и пожарите

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 02:47 мин.
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Екстремните жеги, сушата и бушуващите пожари са предпоставка за сериозни икономически загуби в Европа. Преките и косвените щети от комбинацията от тези фактори се изчисляват на милиарди евро. Кои държави са най-сериозно засегнати и кои са най-застрашените сектори?

Горещи вълни през лятото е имало и преди, но никога досега толкова продължителни. Заради екстремните температури, освен нивото на Дунав, драматично падна и това на Рейн. Специалисти предупреждават, че ако ситуацията продължи, са застрашени доставките за химическата и металургичната индустрия, което неминуемо ще доведе и до свиване на производството.

Сметките показват, че за третото тримесечие загубите само в Германия, заради сушата, ще бъдат между 1 и 2 милиарда евро.

Спадането на речните нива предизвика сериозни енергийни проблеми, стигна се до прекъсване на работа на електроцентрали. Недостигът на енергия допълнително нарушава железопътния товарен транспорт, производството на стомана и химическата промишленост. А всичко това увеличава инфлационния натиск.

Екстремните жеги пряко влияят на земеделието и на отглеждането на животни. Увеличават се разходите за напояване, за храна, за застраховки и за превенция от бедствия, като пожарите. Във Франция изчисленията показват, че добивите от селскостопанска продукция ще бъдат с около 10% по-ниски, което потенциално означава около 6 милиарда евро загуби.

В Нидерландия се наложи преместването на над 300 овце от дигите на остров Тексел. Причината – по принцип затревените съоръжения служат за паша на животните, но заради сушата, ако те продължат да пасат, тревните площи няма да могат да се възстановят до началото на сезона на бурите през ноември. Ако това се случи, стабилността на дигите ще бъде компрометирана.

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

Мартин Кикерт, собственик на ферма за овце: „Сушата ни създава проблеми. Вижте, част от тревните площи са почти мъртви. Корените обаче не са и ако паднат поне малко дъждове, тревата ще поникне навреме. По-големите стада вече са изведени оттук, защото – като няма храна, и за нас е безсмислено – животните не могат да растат.“

Фермерите се надяват след няколко седмици да могат да върнат животните.

#икономически загуби #жеги #суша #Европа

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