Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ)

Нов пътен инцидент по чудо се размина без жертви и ранени днес около 11:00 часа. Тежкотоварен камион за малко не премаза лека кола на Подбалканския път София – Бургас, в района на село Дъбово, след като предната лява гума на камиона се спукала в движение.

Шофьорът на камиона изгубил контрол и навлязъл директно в насрещната лента. Трагедията е избегната благодарение на бързата реакция на водачката на идващия насреща автомобил, която успяла да свие плътно вдясно и да избегне челния сблъсък.

Първоначалният оглед на място разкрил смущаваща гледка – гумите на тежкия автомобил са били абсолютно износени, като на места грайферът липсвал изцяло. Към момента движението в участъка не е спряно, но е силно затруднено. Екипи на "Пътна полиция" регулират трафика на място.

снимки: Иван Янев, БНТ