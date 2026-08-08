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"Ръката на Бога" отива на търг: Продават топката от великия гол на Марадона

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БГНЕС/Архив
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Топката, с която аржентинската футболна легенда Диего Марадона отбеляза прочутия си гол "Божията ръка" на Световното първенство в Мексико, отива на търг. Аукционът ще се проведе по-късно тази година в Съединените щати.

40 години след "Божията ръка" – топката от скандалния гол, който изхвърли Англия от Световното през 1986 година, си търси нов собственик. Аукционната къща се надява наддаванията да достигнат баснословната цена от 10 милиона долара.

Дан Имлер, организатор на аукциона: "Това безспорно е най-известната топка в света на футбола. И двата гола отбелязани с нея в мача са толкова емблематични, толкова запомнящи се."

Топката е била съхранявана от главния съдия на мача в продължение на няколко десетилетия преди да бъде придобита от частен колекционер. Автентичността й е била потвърдена чрез видео анализ, който я сравнява с кадри от мача.

Дан Имлер, организатор на аукциона: "Сред най-забележителните следи по топката, използвани в процеса на сравняване на кадрите, са тези две черни линии тук. Тук се вижда тази дълга следа от изтъркване, а тук има по-малка черна следа. И двете се виждат на кадри от видеозаписа на мача."

Това не е първият опит топката да бъде препродадена. Търгът през 2023 година обаче се проваля, защото никой не предлага исканата минимална цена. Но предвид факта, че фланелката на Марадона от същия мач беше продадена за над 9 милиона долара, защо някой да не плати 10 милиона за оръдието на "Божията ръка"?!

#футболна топка #на търг #Диего Марадона

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