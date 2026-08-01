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38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
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38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
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38-годишен мъж от село в област Кюстендил е изчезнал във водите на язовир „Доспат“ в района на Сърница.

Сигналът за инцидента е получен снощи в Районното управление във Велинград. По първоначални данни мъжът е управлявал джет в един от заливите на язовира, когато е паднал във водата и не е изплувал.

Незабавно към мястото са насочени екипи на Районното управление във Велинград, полицейския участък в Сърница и служители на пожарната. От ранните часове на днешния ден в издирването се е включил и специализиран леководолазен екип от сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Заедно с екипи на РСПБЗН – Велинград и полицейския участък в Сърница водолазите претърсват района, където е станал инцидентът.

Към момента тялото на мъжа все още не е открито.

Издирвателните действия ще продължат и утре, съобщи за БНТ говорителят на ОДМВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

#язовир Доспат #село Сърница #изчезнал

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