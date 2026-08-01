Ниското ниво на Дунав застрашава работата на втория реактор в АЕЦ „Черна вода“

Заради ниското ниво на Дунав, от днес в Румъния действа национално положение на тревога в енергийния сектор.

Мярката ще е в сила до края на август. Румънските власти предупреха, че съществува риск от спиране на втория реактор на АЕЦ "Черна вода". Това би довело до загуба на приблизително 20% от националното производство на енергия.

Следващата седмица Унгария ще спре единствена АЕЦ в страната, заради пресъхването на Дунав. Правителството в Будапеща призова бизнеса да намали потреблението на електроенергия и разпореди да бъде изключено декоративното осветление от държавните институции.