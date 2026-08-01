БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ниското ниво на Дунав застрашава работата на втория реактор в АЕЦ „Черна вода“

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Очаква се следващата седмица Унгария да спре единствената си АЕЦ заради пресъхването на реката

чака ефир рекордно ниско ниво дунав блокира корабоплаването реката
Слушай новината

Заради ниското ниво на Дунав, от днес в Румъния действа национално положение на тревога в енергийния сектор.

Мярката ще е в сила до края на август. Румънските власти предупреха, че съществува риск от спиране на втория реактор на АЕЦ "Черна вода". Това би довело до загуба на приблизително 20% от националното производство на енергия.

Следващата седмица Унгария ще спре единствена АЕЦ в страната, заради пресъхването на Дунав. Правителството в Будапеща призова бизнеса да намали потреблението на електроенергия и разпореди да бъде изключено декоративното осветление от държавните институции.

#Унтария #ниско ниво на река Дунав #румъния #аец

Последвайте ни

ТОП 24

Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
1
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
2
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението
3
Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението
НА ЖИВО по БНТ 3: Европейско първенство по плувни спортове
4
НА ЖИВО по БНТ 3: Европейско първенство по плувни спортове
Пълно разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили
5
Пълно разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили
Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем
6
Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
6
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...

Още от: Балкани

Български тир катастрофира в Гърция, загина шофьор на друг камион
Български тир катастрофира в Гърция, загина шофьор на друг камион
Пожарите в Гърция и Турция: Стотици евакуирани заради нови огнища Пожарите в Гърция и Турция: Стотици евакуирани заради нови огнища
Чете се за: 00:47 мин.
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
11914
Чете се за: 05:07 мин.
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
21812
Чете се за: 03:10 мин.
Огнена стихия: Каква е ситуацията на гръцките острови Крит и Парос? Огнена стихия: Каква е ситуацията на гръцките острови Крит и Парос?
Чете се за: 00:45 мин.
Напрежение в съда в Кочани: Прокурорът заплаши свидетел заради показания Напрежение в съда в Кочани: Прокурорът заплаши свидетел заради показания
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Урокът „Сеута“ за ЕС: Испанските власти обявиха край на кризата Урокът „Сеута“ за ЕС: Испанските власти обявиха край на кризата
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Съборът на Бузлуджа: БСП е започнала подготовка за нов партиен устав Съборът на Бузлуджа: БСП е започнала подготовка за нов партиен устав
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска“ събра стотици вярващи в София Чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска“ събра стотици вярващи в София
Чете се за: 02:17 мин.
Пожар край Кюстендил: Гори сметището край село Радловци
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Ниското ниво на Дунав застрашава работата на втория реактор в АЕЦ...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Руски удар по Киев: 9 загинали, сред тях 4 деца, Тръмп отхвърли...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ