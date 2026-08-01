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Критично ниското ниво на Дунав затруднява корабоплаването в българския участък

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на река Дунав заради ниското ниво. Само край Русе те са повече от 10.

Част от тях изчакват по-високи води. Заради въведените ограничения в газенето други провлачват секциите си през праговете, а трети - претоварват.

"Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради трайно ниските водни нива. За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали във фарватера (плавателния път) или нови такива извън корабоплавателния път", съобщи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе Ивелин Занев.

Общо три са плавателните съдове, които са заседнали отпреди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването.

Занев обясни, че остава тенденцията за относително задържане на нивата, като отчетените изменения са в рамките на понижение от един-два сантиметра. Водните нива продължават да бъдат значително под ниското корабоплавателно и регулационно ниво, определено от Дунавската комисия. Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци.

Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 89 сантиметра спрямо условната кота нула. То е спаднало със сантиметър за последното денонощие. Прогнозата за идните два дни е то да се понижи с още три сантиметра.

#ниско ниво на река Дунав #кораби #Дунав

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