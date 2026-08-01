Руски удар по Киев: 9 загинали, сред тях 4 деца, Тръмп отхвърли сделка за производство на ракети „Пейтриът“

Поне 9 души, сред които и 4 деца, загинаха и над 30 бяха ранени при нова руска атака с балистични ракети срещу украинската столица. На фона на критичния недостиг на средства на Киев за противодействие на балистични ракети, американският президент Доналд Тръмп смени тона. Той попари надеждите на украинския президент Володимир Зеленски, че ще получи лиценз за местно производство на ракети за американските ПВО системи "Пейтриът".

Десетки експлозии отекнаха в украинската столица малко след 1 часа през нощта. "Киев е под обстрел с балистични ракети. Останете в укритията!" предупреди в пост в Телеграм кметът Виталий Кличко. Иван Хриневич и семейството му нямат време да стигнат до бомбоубежище. Втурват се към банята.

Иван Хриневич: "Имах чувството, че цялата сграда се тресеше. Светлините угаснаха буквално за минута. Чу се много силен взрив. Когато се обърнахме и светлините се включиха отново, от апартамента не беше останало почти нищо - само стените, разбити врати и прозорци и разпръснати стъкла."

Идването на утрото разкри мащаба на разрушенията в различни части на града. Кметът Кличко съобщи за множеството жертви и ранени след атаката.

Людмила Башинска: "Имаше загинали. Когато пристигнах, телата вече бяха преместени настрани. Гледката беше ужасяваща. Това е жилищна сграда, а виждате разрушенията."

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла 35 ракети, и 185 дрона по цели в Киев, Днипро, Суми, Харков и Полтава. Заради липсата на ракети - прехващачи за системите "Пейтриът", Киев е успял да свали само една ракета, призна Зеленски и отново призова партньорите на Украйна за доставки на критичните боеприпаси. На този фон, снощи американският президент Доналд Тръмп отрече Съединените щати да са се съгласили да дадат лиценз на Украйна сама да произвежда ракети за "Пейтриът".

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Не сме се съгласили с това. Обсъждаме го. Но е трудно да се предаде такава технология. И не мисля, че това някога ще се случи. Знаете ли дали хората, на които предадете тази технология, някой ден няма да се обърнат срещу вас."

След срещата си с Тръмп тази седмица украинският президент заяви в интервю за "Фокс Нюз", че той е приел да предостави на Украйна лицензите. Срещата, която Зеленски определи като добра, е била последвана от разговори с компании производителки, с които Украйна се надява да осъществи съвместното производство.



