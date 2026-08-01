БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Руски удар по Киев: 9 загинали, сред тях 4 деца, Тръмп отхвърли сделка за производство на ракети „Пейтриът“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Поне 9 души, сред които и 4 деца, загинаха и над 30 бяха ранени при нова руска атака с балистични ракети срещу украинската столица. На фона на критичния недостиг на средства на Киев за противодействие на балистични ракети, американският президент Доналд Тръмп смени тона. Той попари надеждите на украинския президент Володимир Зеленски, че ще получи лиценз за местно производство на ракети за американските ПВО системи "Пейтриът".

Десетки експлозии отекнаха в украинската столица малко след 1 часа през нощта. "Киев е под обстрел с балистични ракети. Останете в укритията!" предупреди в пост в Телеграм кметът Виталий Кличко. Иван Хриневич и семейството му нямат време да стигнат до бомбоубежище. Втурват се към банята.

Иван Хриневич: "Имах чувството, че цялата сграда се тресеше. Светлините угаснаха буквално за минута. Чу се много силен взрив. Когато се обърнахме и светлините се включиха отново, от апартамента не беше останало почти нищо - само стените, разбити врати и прозорци и разпръснати стъкла."

Идването на утрото разкри мащаба на разрушенията в различни части на града. Кметът Кличко съобщи за множеството жертви и ранени след атаката.

Людмила Башинска: "Имаше загинали. Когато пристигнах, телата вече бяха преместени настрани. Гледката беше ужасяваща. Това е жилищна сграда, а виждате разрушенията."

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла 35 ракети, и 185 дрона по цели в Киев, Днипро, Суми, Харков и Полтава. Заради липсата на ракети - прехващачи за системите "Пейтриът", Киев е успял да свали само една ракета, призна Зеленски и отново призова партньорите на Украйна за доставки на критичните боеприпаси. На този фон, снощи американският президент Доналд Тръмп отрече Съединените щати да са се съгласили да дадат лиценз на Украйна сама да произвежда ракети за "Пейтриът".

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Не сме се съгласили с това. Обсъждаме го. Но е трудно да се предаде такава технология. И не мисля, че това някога ще се случи. Знаете ли дали хората, на които предадете тази технология, някой ден няма да се обърнат срещу вас."

След срещата си с Тръмп тази седмица украинският президент заяви в интервю за "Фокс Нюз", че той е приел да предостави на Украйна лицензите. Срещата, която Зеленски определи като добра, е била последвана от разговори с компании производителки, с които Украйна се надява да осъществи съвместното производство.

#ракетите "Пейтриът" #Русия #САЩ #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
1
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
2
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
3
Работната група продължава работата по избора на град домакин на...
От БНБ с предупреждение за онлайн финансови измами с използване на изкуствен интелект
4
От БНБ с предупреждение за онлайн финансови измами с използване на...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
Актьорът Бен Афлек спечели 1 милион щатски долара от телевизонно шоу
6
Актьорът Бен Афлек спечели 1 милион щатски долара от телевизонно шоу

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
6
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...

Още от: Европа

4,7 по рихтер в Неапол: Поне 10 души са ранени, има щети
4,7 по рихтер в Неапол: Поне 10 души са ранени, има щети
Мигрантска криза в Сеута: 60 хиляди души преминаха границата от Мароко за два дни Мигрантска криза в Сеута: 60 хиляди души преминаха границата от Мароко за два дни
Чете се за: 02:02 мин.
Заради мигрантската криза в Сеута: Ирландското председателство на ЕС заседава извънредно Заради мигрантската криза в Сеута: Ирландското председателство на ЕС заседава извънредно
Чете се за: 00:52 мин.
Най-малко 9 загинали при руска ракетна атака срещу Киев Най-малко 9 загинали при руска ракетна атака срещу Киев
Чете се за: 01:07 мин.
Заради сушата: Румъния в повишена готовност в енергийния сектор Заради сушата: Румъния в повишена готовност в енергийния сектор
Чете се за: 01:12 мин.
Унгария спира единствената си АЕЦ заради рекордно ниските нива на Дунав Унгария спира единствената си АЕЦ заради рекордно ниските нива на Дунав
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

Чудотворната икона „Света Богородица - Хавайска“ събра стотици вярващи в София
Чудотворната икона „Света Богородица - Хавайска“ събра...
Чете се за: 02:17 мин.
Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Пожарите в Гърция и Турция: Стотици евакуирани заради нови огнища Пожарите в Гърция и Турция: Стотици евакуирани заради нови огнища
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Мигрантска криза в Сеута: 60 хиляди души преминаха границата от...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Руски удар по Киев: 9 загинали, сред тях 4 деца, Тръмп отхвърли...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Засилен трафик към Гърция: Катастрофа между два камиона затрудни...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Събор на Бузлуджа: БСП призова за обединение на левицата
Чете се за: 01:25 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ