БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Интензивен трафик на „Капитан Андреево“: Всички гишета работят

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Интензивен е трафикът и през граничния пункт "Капитан Анддреево". Над 90 на сто от преминаващите през юли и август са турски граждани, живeещи в Западна Европа, които пътуват за ваканция в родината си.

Заради интензивния трафик на "Капитан Андреево" е създадена необходимата организация на работа като са командировани служители от други пунктове.

Гл. инспектор Яни Пейчев, началник на ГКПП Капитан Андреево”: "И в днешния факт движението на ГКПП на "Капитан Андрееево" е изключително интензивно и в двете посоки. В посока изход, в посока Турция и в посока вход от Република Турция."

Всички гишета на пункта работят.

"За сега ми се е случвало бързо да минавам.

БНТ: Колко време?

- Половин час, най-много."

"Върви си организацията в момента."

"Като гледам е спокойно."

"То като има трафик, сега има гастарбайтери, малко е било трудно, ама виж днес няма."

Вече няколко месеца на граничните ни пунктове работи европейската система за влизане излизане, която автоматично регистрира граждани на трети страни чрез биометрични данни.

Гл. инспектор Яни Пейчев, началник на ГКПП „Капитан Андреево”: "От 10 април тази година тя функционира на 100 процента, но тази категория пътници, които в момента пътува през ГКПП "Капитан Андреево", те не попадат в обхвата на тази система и категорично ще кажа, че системата вход - изход не влияе на времетраенето на граничната проверка."

Преди дни на "Капитан Андреево" бе достигнат рекорд от над 10 400 леки автомобила, преминали и в двете посоки. Очаква се до дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа.

# „Капитан Андреево“ #трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
1
Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
2
Близо 48 000 мигранти бяха върнати в Мароко от испанския анклав Сеута
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
3
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
4
Работната група продължава работата по избора на град домакин на...
От БНБ с предупреждение за онлайн финансови измами с използване на изкуствен интелект
5
От БНБ с предупреждение за онлайн финансови измами с използване на...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
6
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
6
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...

Още от: Регионални

Близо 300 участници се включиха в първото планинско бягане и колоездене в Чепеларе
Близо 300 участници се включиха в първото планинско бягане и колоездене в Чепеларе
Протест в Търговище заради опасен участък по пътя София – Варна Протест в Търговище заради опасен участък по пътя София – Варна
Чете се за: 01:22 мин.
„Лято на паветата“: Без коли по „Цар Освободител“ през уикендите на август „Лято на паветата“: Без коли по „Цар Освободител“ през уикендите на август
Чете се за: 03:20 мин.
Засилен трафик към Гърция: Катастрофа между два камиона затрудни движението през Кресненското дефиле Засилен трафик към Гърция: Катастрофа между два камиона затрудни движението през Кресненското дефиле
Чете се за: 02:07 мин.
23-то Национално гайдарско надсвирване събра любители на фолклора в Гела 23-то Национално гайдарско надсвирване събра любители на фолклора в Гела
Чете се за: 01:20 мин.
Протест срещу разширяването на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ Протест срещу разширяването на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Чудотворната икона „Света Богородица - Хавайска“ събра стотици вярващи в София
Чудотворната икона „Света Богородица - Хавайска“ събра...
Чете се за: 02:17 мин.
Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Пожарите в Гърция и Турция: Стотици евакуирани заради нови огнища Пожарите в Гърция и Турция: Стотици евакуирани заради нови огнища
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари Бюджет 2026 влиза в сила: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Мигрантска криза в Сеута: 60 хиляди души преминаха границата от...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Руски удар по Киев: 9 загинали, сред тях 4 деца, Тръмп отхвърли...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Засилен трафик към Гърция: Катастрофа между два камиона затрудни...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Събор на Бузлуджа: БСП призова за обединение на левицата
Чете се за: 01:25 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ