Интензивен трафик на „Капитан Андреево“: Всички гишета работят

Интензивен е трафикът и през граничния пункт "Капитан Анддреево". Над 90 на сто от преминаващите през юли и август са турски граждани, живeещи в Западна Европа, които пътуват за ваканция в родината си.

Заради интензивния трафик на "Капитан Андреево" е създадена необходимата организация на работа като са командировани служители от други пунктове.

Гл. инспектор Яни Пейчев, началник на ГКПП Капитан Андреево”: "И в днешния факт движението на ГКПП на "Капитан Андрееево" е изключително интензивно и в двете посоки. В посока изход, в посока Турция и в посока вход от Република Турция."

Всички гишета на пункта работят.

"За сега ми се е случвало бързо да минавам. БНТ: Колко време? - Половин час, най-много." "Върви си организацията в момента." "Като гледам е спокойно." "То като има трафик, сега има гастарбайтери, малко е било трудно, ама виж днес няма."

Вече няколко месеца на граничните ни пунктове работи европейската система за влизане излизане, която автоматично регистрира граждани на трети страни чрез биометрични данни.

Гл. инспектор Яни Пейчев, началник на ГКПП „Капитан Андреево”: "От 10 април тази година тя функционира на 100 процента, но тази категория пътници, които в момента пътува през ГКПП "Капитан Андреево", те не попадат в обхвата на тази система и категорично ще кажа, че системата вход - изход не влияе на времетраенето на граничната проверка."

Преди дни на "Капитан Андреево" бе достигнат рекорд от над 10 400 леки автомобила, преминали и в двете посоки. Очаква се до дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа.