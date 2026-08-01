Прораснали клони закриват пътни знаци и светофари във Варна

Прораснали клони на дървета закриват пътни знаци и светофари на много места във Варна. Това затруднявя и шофьорите, и пешеходците.

Шофьорите, които минават през кръстовището на бул. “Цар Освободител” и улица “Пирин”, трябва да проявят въображение, за да успеят да спрат или да тръгнат навреме, защото лявата секция на светофара е скрита в клоните на едно от дърветата там.

"Пълен абсурд. Язък че сме в Европа. Как може? Това не е нормално." "Не е нормално, така стават и катастрофите, също. После пешеходците и шофьорите виновни. Това не е нормално въобще. В цяла Европа го няма това." "Трябва да се изрежат малко клоните."

След подадения от БНТ сигнал от районното кметство реагираха веднага.

Милена Вълчанова, гл. експерт управление на екологични дейности към район “Одесос”: "Нашите експерти са отишли веднага за проверка. Установено е, че има такава растителност. Подадено е писмено становище до фирмата - изпълнител по озеленяване, направена е скъсяваща резитба за освобождаване на тези знаци."

Избуялата растителност скрива и много пътни знаци в града.

"Създава предпоставки за глоби най-вече. Чак за ПТП-та незнам, не толкова, нали се оглеждаме все пак."

Прорасналите храсти и клони на бул. “3-ти март” пък са проблем за пешеходците и майките с детски колички.

Антония Йорданова: "Да, много сериозно и е и е много трудно, особено с количка с деца. Внимавам просто да не я удари някой клон и набързо. Иначе пазят много хубава сянка, но много пречат. Ако трябва да минат двама души, тогава става още по-трудно."

От районните кметства заявиха, че подрязват клоните на дърветата два пъти в годината – през пролетта и наесен. При подени в администрацията сигнали обаче са готови да реагират, затова е важно хората не само да се възмущават, но и да сигнализират, за да не се стига до инциденти.