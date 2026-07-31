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Разрушиха 25 незаконни постройки в столичния квартал "Филиповци"

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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25 незаконни стопански постройки бяха съборени в северната част на столичния квартал "Филиповци". От район "Люлин" уточниха, че в тях в няма живущи. Акцията обаче породи напрежение, тъй като в района се гледат коне, а техните стопани не знаят къде да ги приберат.

По обяд в столичния квартал "Филиповци" влезе багер, за да премахне незаконни постройки за животни. Самоделните бараки се използват от местните предимно за отглеждане на коне и прасета.

"Това е от баща ми, от дядо ми, от сто години имот."

За да не се стигне до напрежение по време на акцията присъстваха медиатори, както и кмета на район "Люлин".

Георги Тодоров, кмет на район "Люлин": "Това е един частен терен, върху който бяха изградени тези незаконни постройки. Това, което правя е единствено съгласно моята политика, която съм си задал - да не се разраства махалата."

Според хората от квартала властите не са ги предупредили достатъчно рано, за да имат време да реагират.

"Предупредени сме от три дни. Сега какво да ги правим 40 коня. Няма къде да ги вържем. Пускаме ги на свобода и каквото стане."

"Когато конете отидат на магистралата и стане някое произшествие. Ние не отговаряме."

"8 000 евро е този кон. Заслужава ли на магистралата да умре. Да го удари някой ТИР."

Според местните импровизираните обори са единственото място, където могат да държат животните си.

"Имаме по 500 бали прибрани какво ще ги направим."

"Повече ги гледаме от деца ни."

"- За какво се използват?

Ей така си ги гледаме. За хоби."

"Теглихме кредити, за да ги плащаме. Сега какво правим. Това ни е богаството, нямаме друго. "

Георги Тодоров, кмет на район "Люлин": "Животните, които се намират в тези пристройки доколкото знам ще бъдат продадени или преместени от тука , с което най-вероятно би се решил проблема с минаващите през район "Люлин" каруци."

От район "Люлин" заявиха, че отпадъците ще бъдат извозени в рамките на следващите няколко дни и призоваха правителството да направи работна група от експерти, които да предложат план за облагородяванета на квартал "Филиповци" .

#разрушаване на незаконни постройки #коне #"Филиповци" #животни #полиция

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