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Задържаха мъж, който застреля и уби домашно коте пред дете

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 03:00 мин.
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Полицията в Айтос задържа мъж, който простреля и уби малко домашно коте пред очите на 6-годишно дете. По думите на стопаните на домашния любимец агресията не е била провокирана и досега не са получавали оплаквания от съседи котките им да създават проблеми. Секунди преди нападението Иванка Гъделова и нейния 6-годишен син били в двора на къщата си.

Иванка Гъделова: „Изведнъж чухме силен шум, гръм, абсолютно беше произведено от оръжие.“

В този момент жената видяла, че котката й, която влязла в съседния необитаем двор, е простреляна.

Иванка Гъделова: „Детето изпада в силен плач, аз не мога да го успокоя. И в този момент, докато я виждаме няколко минути как се гърчи, тя застина и аз си казах това вече е краят. И реално като се замислих след това как детето стоеше точно в траекторията, към която беше стреляна котката, и ако той не беше улучил, тази сачма спокойно можеше да отиде в ръчичката на детето, крачето.“

Извикана е полиция, която установила, че стрелецът е мъж, живеещ през една къща от Иванка. Двамата не са имали конфликт.

Цветелина Рандева, говорител на ОДМВР - Бургас: „Извършителят на деянието е направил пълни самопризнания като доброволно е предал и оръжието, с което е извършено прострелването. Спрямо него вече е образувано досъдебно производство.“

Мъжът е бил задържан за 24 часа. Около имота му днес не открихме никого. Убитото коте е осиновено от семейството.

Иванка Гъделова: „Да вземеш в лошо състояние едно животно, да положиш необходимите грижи за това то да порасне пред очите ти, да се укрепи, да изглежда добре и в същото време така безсмислено да бъде отнет живота му е изключително тежко.“

Притеснителна тенденция е нарастващото насилие над животни. Сигнал получихме и ние за това как 12-годишно дете изхвърля през партерен етаж малко коте.

Маргарита Пеева, Animal SOS-Burgas: „Това е един показател за една болна народопсихология. От малка детска възраст до възрастни хора над 70 г., които смяташ, че евентуално биха имали малко повече разум.“

Полицията е проверила и този сигнал, като с детето вече работи Местната комисия за борба с противообществените прояви.

#пред дете #уби домашно коте #застреля #задържаха #мъж

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