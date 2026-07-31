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Отново не разрешиха на Ива Михайлова да се лекува в България

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Към казуса с Ива Михайлова от Кочани, която вече 10 месеца не може да напуска родния си град след катастрофа. Забраната остава в сила, въпреки че нито един от разпитаните по делото свидетели не твърди, че тя е навлизала в насрещната лента, за да предизвика фаталния инцидент. Единственият пряк свидетел заяви в съдебна зала, че колата на Ива е ударена в нейното платно. Показанията му предизвикаха острата реакция на прокурора, който дори го заплаши със съд.

Показанията на Дейвид Кръстов, който по време на разследването казал, че шофирайки зад автомобила на Ива видял как колата й се повдига в нейното платно, а пред съда, че видял как удрят автомобила на момичето предизвика реакцията на прокурора.

Игорчо Кръстов, прокурор: "Он не знае що е контакт."

Благой Йованов, адвокат на Ива Михайлова: "Я сметам дека суду трябва да знае истината що всъщност за него значи видуване момента контакт. Толко ли е тежко това?!?"

Според прокурора това разминаване в показанията може да е повод за обвинение за лъжесвидетелстване. А защитата контрира, че свидетелят твърди едно и също, но по различен начин, тъй като давал показания пред разследващите през януари, а пред съда близо 7 месеца по-късно. Опитите на адвокатите да питат свидетеля бяха отхвърлени.

Благой Йованов, адвокат на Ива Михайлова: "Все бехме сведоци, како седум различни прашения се протокува като исто. То било исто. А истината за Дейвид е че само риторички се разминава с това, което е казал преди и това, което казва сега."

Ива се възползва от правото си да зададе въпрос към свидетеля:

Ива Михайлова: "Дали е точно, дека пред неколко месеца обвинитела се вижда с тебе, случайно, и на индиректен и небрежен начин ти се заканва да си го промевян то що си го казал, в противен случай ще имаш кривична."

Прокурорът не допусна да се отговори.

ИгорчоКръстов, прокурор: "Прашането е изцело ирелевантно доклокото обвинетата смета дека имало такво нещо може да се отнесе поднесък по друга постъпка, пред друг орган, а не тук."

Нито един свидетел не е видял колата на Ива да навлиза в насрещното. А Дейвид който е имал постоянно видимост към автомобила на момичето, заявява, че шофирайки до момента на удара тя не напуска платното си и се движи само направо в своята лента. Катастрофата става буквално секунди след като полицейски патрул спира за проверка в насрещното ван и автомобилите зад него трябва да го заобиколят.

Ива Михайлова: "Зеленият ван всъщност е бил точно пред колата, която влиза в моето платно, в моята лента. И се движи по самата лента, не е бил в аварийната, както каза полицията и единия свидетел. Защото всички останали 10 свидетеля казват, че е бил точно по лентата."

Шофьорът и пътниците от колата, която се е ударила с автомобила на Ива казват, че въпросният ван, без регистрационен номер се е движил пред тях дълго време докато полицията го спре за проверка. А свидетел, който е бил три коли зад тях, заявява пред съда, че ванът е бил пред него и то изнесен в дясно към аварийната лента.

Ива Михайлова: "Мисля, че от съвсем приятелска гледна точка се опитва по някакъв начин да съдейства на полицаите и да прикрие доказателства."

Сериозното противоречие не беше изяснено по време на делото. Не стана ясно и дали след поредната медицинска експертиза, която казва, че Ива трябва да се лекува и метода й на лечение не се прилага в болниците в Република Северна Македония, съдът ще разреши тя да дойде в България.

Ива Михайлова: "Аз съм чиста пред моята съвест и пред Бог, така че другото оставяме на съда да реши на следващото дело."

#лечение в България #дело Ива Михайлова #Кочани #решение #заседание

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