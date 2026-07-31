ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по ПВУ

България получи четвърто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, което е в размер на 896 млн. евро. След положителна оценка от Европейската комисия 23 от общо 26 етапа и цели са приети за изпълнени. Това е първото плащане, което България получава по националния План за възстановяване и устойчивост през 2026 г. Навременното получаване на финансирането от Механизма за възстановяване и устойчивост бе един от ключовите приоритети на правителството, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Общият размер на средствата, получени от Европейската комисия по вече изпълнени и одобрени мерки на реформите и инвестициите в Плана, надхвърли 4,169 млрд. евро, като достигна 68% от общия ресурс от Механизма за възстановяване и устойчивост, определен за България.

Изпълнените етапи и цели обхващат ключови реформи в областта на антикорупционното законодателство и влизането в сила на правилата за създаване на Антикорупционен орган. Одобрени от ЕК като изпълнени са нормативни актове в областта на професионалното образование и обучение, създаването на Национален фонд за декарбонизация, както и влизането в сила на законодателство, насърчаващо електрическата мобилност и създаване на нискоемисионни зони в София и Пловдив.

Приети са и инвестиции в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността на малките и средните предприятия, както и инвестиции с висок принос за дигитализацията. Надградена е системата Мониторстат в частта за стратегически документи, дигитализирани са административни процеси в съдебната система за заповедното и административното производство. Одобрено е изграждането на електронна информационна система за проследяване на процесите от фермата до трапезата. Онлайн достъпен е геотермален инструмент за картиране на областите с най-висок потенциал на геотермална енергия, също част от искането.

Получаването на настоящото плащане е резултат от последователната и интензивна работа на всички отговорни институции по изпълнение на ангажиментите, поети от България в рамките на Плана, както и от ефективното сътрудничество с Европейската комисия. Две от трите неизпълнени мерки са предложени за предоговаряне. Това са реформата в транспорта за единния билет, където имаше техническа неяснота, и реформата за ВиК. Третата са финалните плащания в Национален фонд "Kултура", където сме много близо до финализиране.

През следващите седмици се очаква и получаването на задържаните от трето искане за плащане 109 млн. евро във връзка с реформата за главния прокурор. Работата по изпълнението на Плана продължава с фокус върху своевременното реализиране на оставащите реформи и инвестиции, така че страната да усвои в пълен размер предвиденото европейско финансиране и да постигне дългосрочни ползи за гражданите и бизнеса.