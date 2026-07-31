Джордж Клуни и семейството му са се евакуирали от дома си във Франция заради горските пожари

Холивудската звезда Джордж Клуни и семейството му са били принудени да се евакуират от дома си в Югоизточна Франция заради горски пожари.

65-годишният актьор каза, че "няма представа" дали домът, който споделя със съпругата си – 48-годишната адвокатка по човешки права Амал Клуни, в градчето Бриньол ще оцелее в "този ужасен момент". В писмо, адресирано до кмета на населеното място Дидие Бремон, Клуни казва, че двамата със съпругата му са изцяло ангажирани да подкрепят градчето след природното бедствие.

В писмото, разпространено от пиара на Клуни, се казва:

"Скъпи Дидие, към този момент нямаме представа дали нашият красив дом ще оцелее в този ужасен момент. Докато се евакуираме от Бриньол, искаме да подчертаем две неща: първо, надяваме се, че Вие и жителите на нашия град сте в безопасност, и второ, че с Амал сме решени да направим така, че каквото и да се случи с нашето градче, ние сме част от тази общност и ще помогнем за неговото възстановяване. Ние обичаме Бриньол и нашите приятели, които живеят там."

Джордж и Амал Клуни се преместиха за постоянно в района през 2021 г., след като закупиха имение, което актьорът описва като тяхната "ферма във Франция". Известната двойка и близнаците им – Ела и Александър, получиха френско гражданство през декември м.г. Семейство Клуни са съоснователи на фондацията "Клуни за справедливост", която предоставя безплатна правна помощ в защита на свободата на словото и правата на жените.

Роденият в Кентъки актьор е известен с участието си във филма "Бандата на Оушън" и неговите продължения, както и в телевизионната медицинска драма "Спешно отделение". Той печели награда "Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля за филма "Сириана" от 2005 г., в който играе ветеран от ЦРУ.

Наскоро Джордж Клуни си партнира с Адам Сандлър във филма "Джей Кели", а също така е известен с романтичните си главни роли във филми като "Един прекрасен ден" (1996), "Непоносима жестокост" (2003) и "Билет до рая" (2022).