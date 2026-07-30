Унгария пред пълно спиране на АЕЦ „Пакш“: Призиви за доброволно намаляване на потреблението на ток

Унгарският премиер Петер Мадяр призова големите консуматори на електричество доброволно да намалят потреблението между 17 и 22 часа. Призивът обхваща и производителите на батерии и автомобили.

Мадяр предупреди, че от понеделник захранването с ток може да изпадне в критична ситуация заради изключването на мощности в ядрената централа „Пакш“ и горещата вълна.

Унгарският премиер очаква потреблението на ток в пиковите часове да нарасне с 20 процента заради високите температури. Централата в „Пакш“ с обща мощност 2 гигавата дава близо половината от тока на Унгария, но вече работи с под 50 процента от капацитета си.

Премиерът Мадяр допусна пълното ѝ изключване до утре заради рекордно ниското равнище на водите в река Дунав, използвани за охлаждане.