Най-малко 8 души, от които три деца, загинаха при поредната масирана руска атака срещу Украйна. Най-тежко засегнати са Кривой Рог – в централната част на страната, и Лвов – в западната. Ранените са десетки. Русия е изстреляла над 70 ракети и повече от 280 дрона срещу Украйна.

Руска ракета е паднала в района на полския град Любин. Според премиера Доналд Туск няма причина да се смята, че Полша е била целта на нападението. Той е разговарял с президента Володимир Зеленски и според Туск следващите 100 дни ще бъдат решаващи за изхода на войната. От НАТО обявиха, че са в контакт с Варшава за падналата руска ракета.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: „Според военни експерти и повечето доказателства, включително намерените отломки, става дума за руската ракета Х-101. Вероятността да е имало експлозия е много голяма. Размерът на кратера – около 10 метра в диаметър и 5 метра дълбочина, дори повече – показва, че това е много сериозен инцидент!“