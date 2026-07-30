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Руска ракета е паднала в района на полския град Любин

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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По света
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души загинаха среднощни руски атаки украйна
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Най-малко 8 души, от които три деца, загинаха при поредната масирана руска атака срещу Украйна. Най-тежко засегнати са Кривой Рог – в централната част на страната, и Лвов – в западната. Ранените са десетки. Русия е изстреляла над 70 ракети и повече от 280 дрона срещу Украйна.

Руска ракета е паднала в района на полския град Любин. Според премиера Доналд Туск няма причина да се смята, че Полша е била целта на нападението. Той е разговарял с президента Володимир Зеленски и според Туск следващите 100 дни ще бъдат решаващи за изхода на войната. От НАТО обявиха, че са в контакт с Варшава за падналата руска ракета.

Доналд Туск, министър-председател на Полша: „Според военни експерти и повечето доказателства, включително намерените отломки, става дума за руската ракета Х-101. Вероятността да е имало експлозия е много голяма. Размерът на кратера – около 10 метра в диаметър и 5 метра дълбочина, дори повече – показва, че това е много сериозен инцидент!“

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Още едно неприемливо нарушение на въздушното пространство на ЕС заради руски удари срещу Украйна, този път в Полша. За да сложим край на това, помагаме по всякакъв начин на Украйна да спечели тази война.“

#нови руски удари в Украйна #Урсула фон дер Лайен #Доналд Туск

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