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Нови масирани руски удари срещу Украйна отнеха живота на най-малко 8 души

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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По света
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Полша вдигна изтребители заради опасения за падане на руска ракета

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Поне 8 души, сред които и 5 деца, са загинали при нова вълна на руски удари тази нощ в Украйна. Ранените са десетки. Заради въздушната тревога в почти цяла Украйна, съседна Полша вдигна изтребители в защита на въздушното си пространство. По предварително данни става дума за руска ракета.‌

Тревога в източна Полша. Вдигнати са изтребители през нощта. Неидентифициран обект е паднал в поле до Тарнава-Колония в окръг Любин, оставяйки след себе си разпръснати останки и 10-метров кратер. Полицията е обезопасила района. Премиерът Доналд Туск пътува към мястото. Според украинския външен министър Андрий Сибиха става въпрос за разбила се руска крилата ракета Х-101.

Оттатък границата, в Украйна, шалтета и палатки покриват пероните на киевското метро - поредната нощ, която киевчани прекараха тук и в бомбоубежищата.

Оксана: "Според мен Русия най-вероятно не иска мир. А ние искаме да спим спокойно, а не да живеем в постоянен страх от удари."

Наталия: "Те изобщо не са хора, а някаква агресивна тълпа, с която не може да се разговаря. Колко години вече доказват, че каквито и да е споразуменията с тях са просто невъзможни."

Семейство от Днепропетровска област с три деца не е имало късметът да се скрие навреме. Четирима възрастни и две деца на 5 и 12 години са загинали и в Кривой рог, родния град на президента Володимир Зеленски. Той съобщи в Екс, че през нощта Русия е изстреляла срещу територията на Украйна над 70 ракети и 280 дрона, 260 от които са били свалени. Зеленски отново призова партньорите на Украйна да засилят доставките на анти-балистични ракети.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Предвид критичния недостиг на ракети за противовъздушна отбрана, военните ни постигат наистина невероятни резултати и спасяват човешки живот, когато партньорите ни не доставят или бавят доставките на ракети."

В западния град Лвов руски ракети са ударили два жилищни блока. Русия твърди, че атакува само военни цели.

Андрий Садовий, кмет на Лвов: "Трудно е да се каже колко души може още да са затрупани под развалините. Над 20 човека са получили медицинска помощ. Някои са приети в болница. Това са варвари, не хора. Умишлено атакуват жилищни сгради и убиват цивилни. Тук няма военни цели."

Украйна атакува отново логистична база на най-голямата платформа за онлайн търговия, този път в руския град Пемза. Един човек е ранен, 200 служители са били евакуирани. Украински дронове са атакували и пристанището в Таман, в Краснодарския край.

#нови руски удари в Украйна #дронове #Полша #изтребители

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