БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака...
Чете се за: 00:50 мин.
Иван Демерджив: В района на Безмер са предприети всички...
Чете се за: 01:07 мин.
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и...
Чете се за: 05:07 мин.
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни...
Чете се за: 06:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Открити са още три мъртви птици от защитени видове в Национален парк "Централен Балкан"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази

Брадатият лешояд Боев прелетя 14 000 км през 8 държави и след като се завърна у нас беше намерен мъртъв

пет лешояда отровени национален парк централен балкан
Слушай новината

Общо осем птици – седем лешояда и един гарван, са намерените мъртви екземпляри в Национален парк "Централен Балкан", стана ясно след обход на терена до късно снощи, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

На около 800 метра от мястото, където са намерени първите пет загинали птици, в тъмната част на денонощието е открит още един черен лешояд, един брадат лешояд и един гарван.

Брадатият лешояд, дарение от Република Чехия, е първата птица у нас, освободена в природата (от Сдружение "Зелени Балкани"), като първоначално е пусната в района на Природен парк "Сините камъни" през май 2025 г. На птицата е поставен сателитен предавател, с който се е проследявало движението и състоянието му. Устройството се използва за целите на мониторинг и опазване на вида.

Лешоядът на име Боев е преминал през осем европейски държави и е прелетял над 14 000 километра за близо четири месеца, като се е завърнал в България на 13 август, едва 5 дни преди откриването му. Сензорът за движение е сигнализирал, че птицата продължително време е била неподвижна.

Лешоядът Боев е част от мащабен международен проект на програма LIFE – "Живот за Брадатия лешояд", който се изпълнява от осем организации в три държави – България, Нидерландия и Румъния. Основната цел на проекта е възстановяването на брадатия лешояд като гнездящ вид в България и на Балканския полуостров. Видът е символ на българската природозащита.

Всички осем птици са транспортирани до клиниката на Спасителния център на "Зелени Балкани", където ветеринарните лекари днес ще извършат аутопсия. Откритият вчера белоглав лешояд в критично състояние е загинал, въпреки осигурената спешна ветеринарна помощ. Проби от птиците и примамките, намерени в района, ще бъдат изпратени до водещи токсикологични лаборатории в Европа за доказване наличието на токсични вещества.

И към момента на терен са екипи на НП "Централен Балкан", Сдружение "Зелени Балкани", Българското дружество за защита на птиците и институции, които обследват терена с дрон с термокамера и специално обучено за намиране на отрови куче за обезопасяване на терена от отрови и обход за други бедстващи или загинали екземпляри птици и бозайници.

#отровени лешояди #мъртви птици #Зелени Балкани #МОСВ

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си музикантът Боян Христов
1
Отиде си музикантът Боян Христов
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат всичко на реванша
2
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат...
Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко и главния път Е-79
3
Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко...
Широколистна гора и сухи треви горят край старозагорското село Малка Верея
4
Широколистна гора и сухи треви горят край старозагорското село...
Задушлива миризма и димна завеса обхванаха райони на София и цяла Западна България
5
Задушлива миризма и димна завеса обхванаха райони на София и цяла...
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на седмицата
6
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Екология

Пет лешояда са отровени в Национален парк "Централен Балкан"
Пет лешояда са отровени в Национален парк "Централен Балкан"
Недоволство в Елин Пелин: Обществено обсъждане и протест заради изграждане на инсинератор Недоволство в Елин Пелин: Обществено обсъждане и протест заради изграждане на инсинератор
Чете се за: 03:10 мин.
КЗК потвърди законосъобразността на решенията на Столичната община за сметосъбирането в Зона 1 и Зона 7 КЗК потвърди законосъобразността на решенията на Столичната община за сметосъбирането в Зона 1 и Зона 7
Чете се за: 02:45 мин.
Нови правила за опаковките и отпадъците от тях в ЕС Нови правила за опаковките и отпадъците от тях в ЕС
Чете се за: 00:42 мин.
Късният мусон донесе облекчение на Големия бариерен риф от избелването на коралите Късният мусон донесе облекчение на Големия бариерен риф от избелването на коралите
Чете се за: 01:32 мин.
Европа е най-бързо затоплящият се континент в света Европа е най-бързо затоплящият се континент в света
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Военен хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на горски пожар във Врачанско
Военен хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на горски...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства След полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Открити са още три мъртви птици от защитени видове в Национален парк "Централен Балкан" Открити са още три мъртви птици от защитени видове в Национален парк "Централен Балкан"
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Реални ли са заплахите на Иран и как са защитени нашите военни обекти, които се използват от САЩ? Реални ли са заплахите на Иран и как са защитени нашите военни обекти, които се използват от САЩ?
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака от Иран
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Румънска туристка се удави в морето край Слънчев бряг
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
Чете се за: 02:02 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ