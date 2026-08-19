Открити са още три мъртви птици от защитени видове в Национален парк "Централен Балкан"

Общо осем птици – седем лешояда и един гарван, са намерените мъртви екземпляри в Национален парк "Централен Балкан", стана ясно след обход на терена до късно снощи, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

На около 800 метра от мястото, където са намерени първите пет загинали птици, в тъмната част на денонощието е открит още един черен лешояд, един брадат лешояд и един гарван.

Брадатият лешояд, дарение от Република Чехия, е първата птица у нас, освободена в природата (от Сдружение "Зелени Балкани"), като първоначално е пусната в района на Природен парк "Сините камъни" през май 2025 г. На птицата е поставен сателитен предавател, с който се е проследявало движението и състоянието му. Устройството се използва за целите на мониторинг и опазване на вида.

Лешоядът на име Боев е преминал през осем европейски държави и е прелетял над 14 000 километра за близо четири месеца, като се е завърнал в България на 13 август, едва 5 дни преди откриването му. Сензорът за движение е сигнализирал, че птицата продължително време е била неподвижна.

Лешоядът Боев е част от мащабен международен проект на програма LIFE – "Живот за Брадатия лешояд", който се изпълнява от осем организации в три държави – България, Нидерландия и Румъния. Основната цел на проекта е възстановяването на брадатия лешояд като гнездящ вид в България и на Балканския полуостров. Видът е символ на българската природозащита.

Всички осем птици са транспортирани до клиниката на Спасителния център на "Зелени Балкани", където ветеринарните лекари днес ще извършат аутопсия. Откритият вчера белоглав лешояд в критично състояние е загинал, въпреки осигурената спешна ветеринарна помощ. Проби от птиците и примамките, намерени в района, ще бъдат изпратени до водещи токсикологични лаборатории в Европа за доказване наличието на токсични вещества.

И към момента на терен са екипи на НП "Централен Балкан", Сдружение "Зелени Балкани", Българското дружество за защита на птиците и институции, които обследват терена с дрон с термокамера и специално обучено за намиране на отрови куче за обезопасяване на терена от отрови и обход за други бедстващи или загинали екземпляри птици и бозайници.