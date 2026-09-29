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България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 02:02 мин.
Български футбол
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Българите бяха по-активни в преден план, но не материализираха атаките си.

България Естония
Снимка: Startphoto.bg
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Срещата между България и Естония от втория кръг на Лига С в Лигата на нациите завърши при нулево равенство. Българите бяха по-активни в преден план, но не материализираха атаките си.

Първото полувреме на стадион "Христо Ботев" в Пловдив премина без точен удар. Най-чистото положение дойде в 28-ата минута, когато Маркус Поом стреля в дясната греда от пряк свободен удар.

След почивката гостите имаха отлична възможност да открият резултата, но Кристиан Димитров показа защо е капитан на отбора. Иван Турицов се опита да върне топката с глава към Даниел Наумов. Появилият се на почивката Матиас Менилаан пресече подаването и опита да се разпише на празна врата, но Димитров изчисти удара пред голлинията.

В 65-ата минута Патрик Кристал бе точен с глава, но попадението му не бе зачетено заради засада.

Първият точен изстрел за домакините дойде в 69-ата минута, когато Карл Хайн изби в ъглов удар фалцов изстрел извън наказателното поле на Илия Груев.

Възпитаниците на Александър Димитров спечелиха първа точка, след загубата от Люксембург в първия мач.

България заема последното 4-о място в класирането с актив от 1 точки. Естония се намира на 3-ата позиция в подреждането с 2 пункта.

Двата отбора са се срещали четири пъти, като българите нямат загуба до този момент. "Лъвовете" имат победа и равенство в далечните квалификации за Евро 2004, а впоследствие записаха още едно реми с естонския отбор през 2009 година в контрола.

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