Александър Димитров подаде оставка след нулевото равенство с Естония

България остава без селекционер преди гостуванията на Исландия и Люксембург.
Националният селекционер на България Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на мача между "трикольорите" и Естония в Лигата на нациите.
Двата тима завършиха при нулево равенство на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и така след първите си две срещи в надпреварата българският отбор остава без успех, а отива към гостуванията на Исландия и Люксембург с точка.
"Много хаотична игра от наша страна. Не се изпълни планът, който имахме предварително. Не можа да се осъществи високата преса и играта човек за човек високо горе. Във фаза атака – това, което бяхме планирали и говорили, за изнасяне на топката по фланговете и търсене на полупространствата на противника между халф-бек и централен защитник или с диагонални подавания, насищане, изобщо планът не се осъществи. Това значи, че сме изгубили доверието на играчите. Благодаря на ръководството на Футболния съюз за доверието, което имаше към мене. С тази игра и това представяне ние приключваме. Благодарим за дадения шанс", каза Димитров веднага след мача.