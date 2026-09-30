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Александър Димитров подаде оставка след нулевото равенство с Естония

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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България остава без селекционер преди гостуванията на Исландия и Люксембург.

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
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Националният селекционер на България Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на мача между "трикольорите" и Естония в Лигата на нациите.

Двата тима завършиха при нулево равенство на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и така след първите си две срещи в надпреварата българският отбор остава без успех, а отива към гостуванията на Исландия и Люксембург с точка.

"Много хаотична игра от наша страна. Не се изпълни планът, който имахме предварително. Не можа да се осъществи високата преса и играта човек за човек високо горе. Във фаза атака – това, което бяхме планирали и говорили, за изнасяне на топката по фланговете и търсене на полупространствата на противника между халф-бек и централен защитник или с диагонални подавания, насищане, изобщо планът не се осъществи. Това значи, че сме изгубили доверието на играчите. Благодаря на ръководството на Футболния съюз за доверието, което имаше към мене. С тази игра и това представяне ние приключваме. Благодарим за дадения шанс", каза Димитров веднага след мача.

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