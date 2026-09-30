Александър Димитров подаде оставка след нулевото равенство с Естония

Националният селекционер на България Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на мача между "трикольорите" и Естония в Лигата на нациите.

Двата тима завършиха при нулево равенство на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и така след първите си две срещи в надпреварата българският отбор остава без успех, а отива към гостуванията на Исландия и Люксембург с точка.