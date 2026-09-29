Ламин Ямал бе звездата на Испания при победата над Хърватия

Испания победи Хърватия с 4:1 в мач от втория кръг на Лига А в Лигата на нациите. Ламин Ямал допринесе за успеха с два гола и една асистенция.

Световните шампиони откриха резултата на стадион "Рамон Санчес Писхуан" в Севиля след само 70 секунди игра. Ламин Ямал стреля от движение от вътрешността на наказателното поле и се разписа с първото си докосване в срещата.

Постепенно гостите заиграха по-ефективно в преден план и в 28-ата минута заслужено възобновиха равенството. Дион Бельо засече с глава центриране в наказателното поле на Иван Перишич.

По-малко от три минути по късно домакините възстановиха аванса си. Марк Пубил бе точен с глава след центриране във вратарското поле на Ламин Ямал.

До края на първото полувреме Микел Оярсабал също изпрати топката във вратата, но голът му не бе зачетен заради засада.

След почивката Ламин Ямал удвои головата си сметка. Резервата Педри изведе фланговия футболист в пеналтерията и крилото на Барселона се разписа с прецизен изстрел в близкия ъгъл.

Появилият се от резервната скамейка Нико Уилямс оформи резултата в добавеното време. Крилото проби в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл.

Испания оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Хърватия се смъкна до 3-ото място в подреждането с 3 точки.

В другия мач от групата, игран по същото време, Англия победи Чехия с 2:0 с голове на Антъни Гордън и Хари Кейн след почивката.