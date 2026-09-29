БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ламин Ямал бе звездата на Испания при победата над Хърватия

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Фланговият футболист се разписа на два пъти и асистира за втория гол на световните шампиони.

Ламин Ямал Испания
Снимка: БТА
Слушай новината

Испания победи Хърватия с 4:1 в мач от втория кръг на Лига А в Лигата на нациите. Ламин Ямал допринесе за успеха с два гола и една асистенция.

Световните шампиони откриха резултата на стадион "Рамон Санчес Писхуан" в Севиля след само 70 секунди игра. Ламин Ямал стреля от движение от вътрешността на наказателното поле и се разписа с първото си докосване в срещата.

Постепенно гостите заиграха по-ефективно в преден план и в 28-ата минута заслужено възобновиха равенството. Дион Бельо засече с глава центриране в наказателното поле на Иван Перишич.

По-малко от три минути по късно домакините възстановиха аванса си. Марк Пубил бе точен с глава след центриране във вратарското поле на Ламин Ямал.

До края на първото полувреме Микел Оярсабал също изпрати топката във вратата, но голът му не бе зачетен заради засада.

След почивката Ламин Ямал удвои головата си сметка. Резервата Педри изведе фланговия футболист в пеналтерията и крилото на Барселона се разписа с прецизен изстрел в близкия ъгъл.

Появилият се от резервната скамейка Нико Уилямс оформи резултата в добавеното време. Крилото проби в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл.

Испания оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Хърватия се смъкна до 3-ото място в подреждането с 3 точки.

В другия мач от групата, игран по същото време, Англия победи Чехия с 2:0 с голове на Антъни Гордън и Хари Кейн след почивката.

Свързани статии:

Англия обезоръжи Чехия в Лигата на нациите
Англия обезоръжи Чехия в Лигата на нациите
Англичаните взеха своето след силно второ полувреме срещу чехите.
Чете се за: 04:50 мин.
#Национален отбор на Хърватия по футбол за мъже #Национален отбор на Испания по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
1
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
2
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
3
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево...
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“ заедно с Димитър Стоянович
4
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“...
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в Плевен
5
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в...
Протестите в Испания: Днес ще бъде гласуван Закон за жилищното настаняване
6
Протестите в Испания: Днес ще бъде гласуван Закон за жилищното...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
4
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
5
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Футбол

Александър Димитров подаде оставка след нулевото равенство с Естония
Александър Димитров подаде оставка след нулевото равенство с Естония
Англия обезоръжи Чехия в Лигата на нациите Англия обезоръжи Чехия в Лигата на нациите
Чете се за: 04:50 мин.
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
9430
Чете се за: 02:02 мин.
Лига на нациите: България - Естония (ГАЛЕРИЯ) Лига на нациите: България - Естония (ГАЛЕРИЯ)
Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения за нарушения на финансовите правили, потвърди Висшата лига Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения за нарушения на финансовите правили, потвърди Висшата лига
Чете се за: 02:10 мин.
Александър Чеферин по адрес на Джани Инфантино: Царят е гол Александър Чеферин по адрес на Джани Инфантино: Царят е гол
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Паметен ден: Над 1000 години по-късно тленните останки на цар Самуил се връщат в България (ОБЗОР)
Паметен ден: Над 1000 години по-късно тленните останки на цар...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Министър Вълчев за връщането на останките на Самуил: Благодарение на личните контакти и доверие между премиерите Радев и Мицотакис това е факт Министър Вълчев за връщането на останките на Самуил: Благодарение на личните контакти и доверие между премиерите Радев и Мицотакис това е факт
Чете се за: 08:45 мин.
У нас
МВнР привика дипломат от Скопие заради недопускането на Ангел Георгиев в РСМ за делото на Ива Михайлова МВнР привика дипломат от Скопие заради недопускането на Ангел Георгиев в РСМ за делото на Ива Михайлова
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония България спечели първата си точка в Лигата на нациите след нулево реми с Естония
Чете се за: 02:02 мин.
Български футбол
"Изкуственият интелект наподобява мозък, не сме сигурни какво...
Чете се за: 03:45 мин.
САЩ и Канада
Путин увеличи числеността на армията на Русия
Чете се за: 02:35 мин.
По света
От гръцкия остров Свети Ахил до България - пътят на костите на цар...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Византийските извори за Самуил: "Непобедим по сила и...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ