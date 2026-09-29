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Александър Чеферин по адрес на Джани Инфантино: Царят е гол

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Спорт
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Президентът на УЕФА се позова на приказката на Ханс Кристиан Андерсен "Новите дрехи на царя".

александър чеферин преизбран президент уефа
Снимка: БГНЕС
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Президентът на УЕФА Александър Чеферин заяви във вторник, че „царят е гол“, в остра атака срещу президента на ФИФА Джани Инфантино и неговия провалил се план за продажба на дял от търговските права на управляващия орган на частни инвеститори.

В речта си пред Общото събрание на европейските футболни клубове в Копенхаген Чеферин се позова на приказката на Ханс Кристиан Андерсен "Новите дрехи на царя", като критикува езика, използван от ФИФА в защита на отложения проект FIFA Forward Enterprise на Инфантино.

"Преди почти 200 години той написа "Новите дрехи на царя". Всички знаем историята. Един цар е убеден, че носи великолепни дрехи – дрехи, за които му казват, че само глупавите или неспособните не могат да видят. Дворът му се съгласява с това, докато едно дете просто не казва на глас това, което всички виждат. Царят е гол", каза Чеферин.

Предложението на Инфантино за инициативата FIFA Forward Enterprise би създало контролирано от ФИФА търговско дъщерно дружество, притежаващо правата върху турнири, включително световните първенства за мъже и жени и световното клубно първенство, и би позволило на частни инвеститори да придобият до 20% от дружеството. Чеферин директно оспори тази формулировка.

"Може би поуката от тази история е, че удобните думи не могат да променят неприятните реалности. Напоследък световният футбол чу някои много удобни думи. Развитие, демократизация, консултации – думи, които всъщност се използват, за да опишат точно обратното. Продаването на част от бъдещето на футбола не се превръща в развитие само защото казваш, че е развитие. Да поставиш свършен факт пред националните асоциации не означава демократизация, дори и да я наричаш демократизация. Колкото и голям да е чекът. А тайната не се превръща в консултация, само защото я наричаш консултация", каза словенецът.

След това Чеферин помоли ръководителите на клубовете да си представят, че един от висшите им служители тайно преговаря за отстъпване на контрола над "активите им", без знанието на управителния съвет, играчите или феновете, като сделката е почти финализирана, когато те научат за нея.

"Какво би направил вашият управителен съвет?", попита той.

Чеферин продължи, като се позова на хипотетична ситуация, в която същият човек създава награда за политик, а малко след това политикът провежда телефонен разговор, след който "правилата вече не са същите".

"Колко пъти трябва да се случи това във вашите клубове, преди светът да каже стига?. Е, приятели мои, мисля, че е време да кажем стига", смята Чеферин.

#Александър Чеферин #Джани Инфантино

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